Η νίκη της Eurobank στην Ρουμανία για την υπόθεση Bancpost, η ΤΕΡΝΑ και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΟΣΕ, η EOS Global Investors, η Synthis και οι επενδύσεις δύο εφοπλιστών στη στεριά

Δικαίωση της Eurobank στη Ρουμανία.

Μετά από επτά χρόνια αβεβαιότητας, η Eurobank έβαλε οριστικό τέλος σε μια εκκρεμότητα που συνδέθηκε με την πώληση, το 2018, της Bancpost SA στη ρουμανική Banca Transilvania. Λίγο μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω συμφωνίας, η Bancpost είχε βρεθεί αντιμέτωπη με πόρισμα φορολογικού ελέγχου, το οποίο επέβαλε πρόσθετους φόρους ύψους 29 εκατ. ευρώ. Βάσει των ρητρών της συναλλαγής, στην περίπτωση που το ποσό αυτό καθίστατο τελεσίδικο, η Eurobank όφειλε να το καλύψει. Η ελληνική τράπεζα, μαζί με τη Banca Transilvania – ως νομικό διάδοχο της Bancpost – προσέφυγαν στα ρουμανικά δικαστήρια, αμφισβητώντας την ορθότητα του πορίσματος. Η δικαίωση ήρθε στις 16 Οκτωβρίου 2025, όταν η γραμματεία του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ρουμανίας έκανε γνωστό ότι η ανώτατη δικαστική αρχή της χώρας υιοθέτησε σε μεγάλο βαθμό τους ισχυρισμούς της Eurobank, κρίνοντας υπέρ της για την πλειονότητα των επίμαχων φορολογικών θεμάτων. Δεδομένου ότι η τράπεζα είχε ήδη σχηματίσει πρόβλεψη 29 εκατ. ευρώ, έχει πλέον ξεκινήσει – με τη συνδρομή των νομικών της συμβούλων – την αποτίμηση της οικονομικής επίδρασης της απόφασης, η οποία εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τα αποτελέσματά της. Πρόκειται για μια καθοριστική δικαστική νίκη, που κλείνει οριστικά ένα δύσκολο κεφάλαιο από το 2018 και καταγράφεται ως «νίκη» τόσο για τον CEO της Eurobank, Φωκίωνα Καραβία, όσο και για τον επικεφαλής της Banca Transilvania, Ömer Tetik.

Η ΤΕΡΝΑ και ο μετασχηματισμός του ΟΣΕ

Η ΤΕΡΝΑ προχώρησε χθες στη σύσταση νέας κοινοπραξίας που θα αναλάβει το έργο ψηφιακού μετασχηματισμού του ΟΣΕ. Η κοινοπραξία, με την επωνυμία ΤΕΡΝΑ – ΤΕΡΝΑ Διαχείριση Παγίων και τον διακριτικό τίτλο ΟΣΕ Ψηφιακός Μετασχηματισμός, συστάθηκε με μετοχική σύνθεση 70% για την ΤΕΡΝΑ ΑΕ και 30% για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Διαχείριση Παγίων. Το έργο, προϋπολογισμού 24,7 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη τεχνολογικών συστημάτων, τη διαχείριση ηλεκτρονικών εφαρμογών και υποδομών, καθώς και την εγκατάσταση εξοπλισμού αιχμής για τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών του ΟΣΕ. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης για πρόσθετες υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις. Η υλοποίηση του έργου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μετά την τραγωδία στα Τέμπη, που ανέδειξε τις ανάγκες για άμεση αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας και ελέγχου στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Στην Astor Hellas πέρασε η Synthis

Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε την πώληση της θυγατρικής της εταιρείας, Synthis Μονοπρόσωπη ΑΕ, στην Astor Hellas, συμφερόντων του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Τροχόπουλου. Η Astor Hellas αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες στο χονδρικό εμπόριο στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στους κλάδους καλλυντικών, ειδών οικιακής χρήσης, προϊόντων προσωπικής φροντίδας και τροφίμων. Η Synthis ιδρύθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2022 στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ). Στόχος της σύστασής της ήταν η ρύθμιση των υποχρεώσεων της ΕΒΖ προς το πιστωτικό ίδρυμα. Στη νέα εταιρεία μεταβιβάστηκε ακίνητο της ΕΒΖ αξίας 378.000 ευρώ, ενώ η Πειραιώς εισέφερε 528.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και πρόσθετη εισφορά σε είδος βάσει της διαφοράς μεταξύ εκτιμώμενης αξίας παγίων και χρηματικής συνεισφοράς. Κατά την αποτίμηση, η αξία του ακινήτου καθορίστηκε στα 468.000 ευρώ, γεγονός που οδήγησε στην καταβολή επιπλέον ποσού περίπου 90.000 ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς προς την ΕΒΖ. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Astor Hellas κατέστη ο μοναδικός μέτοχος της Synthis και των περιουσιακών της στοιχείων, αποκτώντας το σύνολο των 528.883 μετοχών της εταιρείας.

Η EOS Global Investors

Η EOS Capital Partners του Απόστολου Ταμβακάκη προχώρησε χθες στην ίδρυση της EOS Global Investors Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ΑΕ, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 2,44 εκατ. ευρώ. Η νεοσύστατη εταιρεία που έλαβε άδηλα λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μόλις προσφάτως, θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο τη διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ). Η δραστηριότητά της θα καλύπτει το πλήρες φάσμα λειτουργιών που απαιτούνται για τη διαχείριση επενδυτικών σχημάτων, περιλαμβάνοντας διαχείριση χαρτοφυλακίων και κινδύνου, καθώς και διοικητική υποστήριξη των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων. Στις αρμοδιότητες της EOS Global Investors εντάσσονται, μεταξύ άλλων, νομικές και λογιστικές υπηρεσίες, αποτίμηση επενδύσεων, τήρηση μητρώων, έκδοση και εξαγορά μεριδίων, καθώς και διεκπεραίωση συναλλαγών. Παράλληλα, η εταιρεία θα αναλάβει την εμπορική προώθηση και διαφήμιση των επενδυτικών προϊόντων, ενώ θα παρέχει και υπηρεσίες σχετιζόμενες με τα περιουσιακά τους στοιχεία, όπως διαχείριση ακινήτων και συμβουλευτική σε ζητήματα κεφαλαιακής διάρθρωσης, συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Ο εφοπλιστής Μποδούρογλου

Ο εκ Δράμας ορμώμενος εφοπλιστής Μιχάλης Μποδούρογλου της Stem Shipping, με πολυετή δραστηριότητα στη διαχείριση πλοίων ξηρού φορτίου και εμπορευματοκιβωτίων, επεκτείνεται στην ελληνική αγορά ακινήτων και real estate. Ο κ. Μποδούρογλου προχώρησε στη σύσταση υποκαταστήματος στην Ελλάδα της κυπριακής εταιρείας Laverta Investments Limited. Το νέο υποκατάστημα θα δραστηριοποιείται στην εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Ο εταιρικός σκοπός περιλαμβάνει, επίσης, δευτερεύουσες δραστηριότητες, όπως κατασκευή και ανακαίνιση κτιρίων, καθώς και αγορά και πώληση ακινήτων κάθε κατηγορίας.

Η εφοπλιστική οικογένεια Μυλωνά

Αλλά και η εφοπλιστική οικογένεια Μυλωνά της Transmed Shipping επεκτείνεται στο real estate. Βραχίονας την επέκτασης είναι το νεοσύστατο υποκατάστημα στην Ελλάδα της αλλοδαπής εταιρείας Diamond Leader Shipping Limited, που συστάθηκε με κύρια δραστηριότητα την αγορά και πώληση ιδιόκτητων ακινήτων και δευτερεύουσα την εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της επιθετικής επενδυτικής πορείας της Transmed Shipping, η οποία από το 2018 έχει δαπανήσει ποσά άνω των 200 εκατ. δολαρίων για την απόκτηση μεγάλων δεξαμενόπλοιων τύπου VLCC και suezmax, ενώ παράλληλα προχωρά σε στοχευμένη αποεπένδυση παλαιότερων πλοίων, κατοχυρώνοντας σημαντικά κέρδη. Σήμερα, ο στόλος υπό τον έλεγχο της οικογένειας αριθμεί δύο τάνκερ και 20 bulk carriers διαφόρων μεγεθών.