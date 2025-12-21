Όσα λαμβάνουν χώρα την ώρα που γίνονται πυρετώδεις διαβουλεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες δείχνουν ότι οι πολεμικοί στόχοι του Πούτιν στην Ουκρανία παραμένουν αμετάβλητοι προειδοποιώντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει εγκαταλείψει τους στόχους του να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία και να ανακτήσει τμήματα της Ευρώπης που ανήκαν στην πρώην σοβιετική αυτοκρατορία.

Σύμφωνα με το Reuters, οι αναφορές παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτήν που σκιαγράφησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι ειρηνευτικοί διαπραγματευτές του για την Ουκρανία, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τη σύγκρουση. Η πιο πρόσφατη από τις αναφορές χρονολογείται από τα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Τα ευρήματα των ΗΠΑ είναι συνεπή από τότε που ο Πούτιν ξεκίνησε την πλήρη εισβολή του το 2022. Συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με τις απόψεις των Ευρωπαίων ηγετών και των υπηρεσιών κατασκοπείας ότι επιθυμεί ολόκληρη την Ουκρανία και εδάφη των κρατών του πρώην σοβιετικού μπλοκ, συμπεριλαμβανομένων των μελών της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τις πηγές.

«Οι πληροφορίες ήταν πάντα ότι ο Πούτιν θέλει περισσότερα», δήλωσε σε συνέντευξη στο Reuters ο Μάικ Κουίγκλεϊ, Δημοκρατικό μέλος της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων. «Οι Ευρωπαίοι είναι πεπεισμένοι γι' αυτό. Οι Πολωνοί είναι απόλυτα πεπεισμένοι γι' αυτό. Οι χώρες της Βαλτικής νομίζουν ότι είναι οι πρώτες».

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 20% του εδάφους της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου μέρους του Λουχάνσκ και του Ντόνετσκ, των επαρχιών που αποτελούν την βιομηχανική καρδιά του Ντονμπάς, τμημάτων των επαρχιών Ζαπορίζια και Χερσώνα και της Κριμαίας, της στρατηγικής χερσονήσου της Μαύρης Θάλασσας.

Ο Πούτιν ισχυρίζεται ότι η Κριμαία και οι τέσσερις επαρχίες ανήκουν στη Ρωσία. Ο Τραμπ πιέζει το Κίεβο να αποσύρει τις δυνάμεις του από το μικρό τμήμα του Ντόνετσκ που ελέγχουν στο πλαίσιο μιας προτεινόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, μια απαίτηση που απορρίπτουν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι περισσότεροι Ουκρανοί.

«Η ομάδα του προέδρου έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου» και ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι μια ειρηνευτική συμφωνία «είναι πιο κοντά από ποτέ», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου χωρίς να αναφερθεί στις αναφορές των πληροφοριών.

Σε μια ανάρτηση στο X το Σάββατο, η Διευθύντρια των Εθνικών Πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ, δήλωσε ότι οι αξιωματικοί των υπηρεσιών πληροφοριών έχουν ενημερώσει τους νομοθέτες ότι «η Ρωσία επιδιώκει να αποφύγει έναν ευρύτερο πόλεμο με την Ευρώπη» και ότι η απόδοση των στρατευμάτων της στην Ουκρανία δείχνει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει την ικανότητα να κατακλύσει «όλη την Ουκρανία, πόσο μάλλον την Ευρώπη».

Το Γραφείο του Διευθυντή των Εθνικών Πληροφοριών, η CIA και η ρωσική πρεσβεία δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας

Οι διαπραγματευτές του Τραμπ - ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ και ο δισεκατομμυριούχος κατασκευαστής ακινήτων Στιβ Γουίτκοφ - διαπραγματεύονται εδώ και εβδομάδες το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων με Ουκρανούς, Ρώσους και Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Ενώ οι Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι έχουν σημειώσει πρόοδο, παραμένουν σημαντικές διαφορές στα ζητήματα του εδάφους.

Ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ συναντήθηκαν την Παρασκευή με Ουκρανούς διαπραγματευτές στο Μαϊάμι και επρόκειτο να πραγματοποιήσουν συνομιλίες με Ρώσους εκπροσώπους αυτό το Σαββατοκύριακο, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ευρώπης κατέληξαν σε ευρεία συναίνεση τη Δευτέρα σε συνομιλίες στο Βερολίνο σχετικά με αυτό που τέσσερις Ευρωπαίοι διπλωμάτες και οι δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα χαρακτήρισαν ισχυρές εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας, υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ, έναντι μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας.

Μία πηγή και ένας διπλωμάτης δήλωσαν ότι αυτές οι εγγυήσεις εξαρτώνται από το αν ο Ζελένσκι συμφωνήσει να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία. Αλλά άλλοι διπλωμάτες δήλωσαν ότι αυτό δεν ισχύει και ότι οι εναλλακτικές λύσεις εξακολουθούν να εξετάζονται, καθώς ο Ζελένσκι έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο παραχώρησης εδαφών.

Οι διπλωμάτες δήλωσαν ότι οι εγγυήσεις, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ μετά την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας, απαιτούν την ανάπτυξη μιας κυρίως ευρωπαϊκής δύναμης ασφαλείας σε γειτονικές χώρες και στην Ουκρανία, μακριά από τις πρώτες γραμμές, για να βοηθήσουν στην απόκρουση οποιασδήποτε μελλοντικής ρωσικής επίθεσης.

Ο στρατός της Ουκρανίας θα περιοριστεί στις 800.000, ανέφερε η πηγή. Αλλά αρκετοί διπλωμάτες δήλωσαν ότι η Ρωσία επιδιώκει ένα χαμηλότερο όριο στο οποίο οι Αμερικανοί είναι ανοιχτοί.

Οι ΗΠΑ θα παρέχουν πληροφορίες και άλλη υποστήριξη και το πακέτο θα επικυρωθεί από τη Γερουσία των ΗΠΑ, δήλωσαν. Σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες, το σχέδιο της Ουάσινγκτον θα περιλαμβάνει επίσης αεροπορικές περιπολίες με την υποστήριξη των ΗΠΑ πάνω από την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι την Πέμπτη φάνηκε επιφυλακτικός σχετικά με τις προτάσεις, λέγοντας «Υπάρχει ένα ερώτημα στο οποίο δεν μπορώ ακόμη να λάβω απάντηση: Τι θα κάνουν στην πραγματικότητα αυτές οι εγγυήσεις ασφαλείας;»

Και είναι βαθιά αβέβαιο αν ο Πούτιν θα συμφωνήσει με τέτοιες εγγυήσεις, καθώς έχει επανειλημμένα απορρίψει την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Η στάση του Πούτιν

Ο Πούτιν δεν πρότεινε την Παρασκευή κανέναν συμβιβασμό, αν και δήλωσε σε ετήσια συνέντευξη Τύπου ότι ήταν έτοιμος να συζητήσει την ειρήνη.

Είπε ότι οι όροι του θα πρέπει να τηρηθούν, καθώς οι δυνάμεις του έχουν προωθηθεί 6.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα (2.300 τετραγωνικά μίλια) φέτος.

Δεν είναι σαφές πώς οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Πούτιν. Ο Γουίτκοφ έχει προηγουμένως υποστηρίξει ότι η Ρωσία έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει τις τέσσερις επαρχίες και την Κριμαία.

Ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν αναγνωρίσει ότι ο Πούτιν μπορεί να είναι απρόθυμος να συμβιβαστεί με λιγότερα από τον αρχικό του στόχο να κατακτήσει την Ουκρανία.

«Δεν ξέρω αν ο Πούτιν θέλει να κάνει μια συμφωνία ή αν ο Πούτιν θέλει να πάρει ολόκληρη τη χώρα. Αυτά είναι πράγματα που έχει πει ανοιχτά», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Παρασκευή σε συνέντευξη Τύπου.

«Ξέρουμε τι ήθελαν να πετύχουν αρχικά όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Δεν έχουν επιτύχει αυτούς τους στόχους».