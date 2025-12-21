Η ΑΕΚ λύγισε με ανατροπή 2-1 τον ΟΦΗ στην OPAP Arena και σκαρφάλωσαν στην κορυφή της Stoiximan Super League.

Η ΑΕΚ έμεινε πίσω στο σκορ με το ξεκίνημα του αγώνα, πέτυχε τρία γκολ που δεν μέτρησαν, με Λιούμπιτσιτς και Γιόβιτς όμως έκανε ακόμη μία ανατροπή, νίκησε με 2-1 τον ΟΦΗ και είναι στην 1η θέση πλέον, στο +1 από τον Ολυμπιακό και στο +2 από τον ΠΑΟΚ.

Μόλις στο 2ο λεπτό οι Κρητικοί άνοιξαν το σκορ, με τον Νους να φεύγει από δεξιά και να κάνει το ύρισμα για τον Σαλσέδο που έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα από κοντά για το 0-1. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο ίδιος παίκτης θα μπορούσε να σκοράρει και στο 4′, αυτή τη φορά όμως η μπάλα έφυγε λίγο άουτ στο πλασέ που επιχείρησε.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη, μπήκε στο παιχνίδι πολύ πιο δυνατά από ό,τι θα περίμενε κανείς, συμπεριλαμβανομένων και των «κιτρινόμαυρων», οι οποίοι πάντως πίστεψαν ότι ισοφάρισαν στο 10′ με τον Γιόβιτς, μετά το χαμένο τετ α τετ του Καλοσκάμη, τελικά όμως δόθηκε επιθετικό φάουλ και το γκολ δεν μέτρησε. Το σκορ, επομένως, παρέμεινε στο 0-1, με τους φιλοξενούμενους να κάνουν αναγκαστική αλλαγή στο 14′: Έξω ο Φούντας, μέσα ο Σενγκέλια.

Αλλαγή που δεν επηρέασε, πάντως, τον ΟΦΗ καθώς συνέχισε να είναι πολύ επικίνδυνος κάθε φορά που έβγαινε μπροστά και στο 21′ άγγιξε το 0-2 με το δυνατό σουτ του Σενγκέλια αλλά η μπάλα πήγε στο κάθετο δοκάρι του Στρακόσα. Τρομερό ξεκίνημα από τους Κρητικούς, οι οποίοι στο 28′ χρειάστηκαν την ωραία επέμβαση του Λίλο στο σουτ του Καλοσκάμη για να μην ισοφαριστούν.

Στο 31′ οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν ξανά καθώς ο Λιούμπιτσιτς έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, ούτε αυτό το γκολ μέτρησε όμως καθώς ο Γιόβιτς που έδωσε την πάσα ήταν σε θέση οφσάιντ, και στο 45’+1′ οι «κιτρινόμαυροι» κέρδισαν πέναλτι καθώς ο Γκονζάλες γκρέμισε τον Πένραϊς. Ο Γιόβιτς, όμως, που ανέλαβε την εκτέλεση, έστειλε τη μπάλα άουτ…

Το πρώτο ημίχρονο, έτσι, έκλεισε με τον χειρότερο τρόπο για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έκανε δύο αλλαγές με το ξεκίνημα του δεύτερου. Οι Γκρούγιτς και Καλοσκάμης αντικαταστάθηκαν από τους Μάνταλο και Κοϊτά, με τον διεθνή Έλληνα άσο να εκτελεί στο 48′ το φάουλ βρίσκοντας τον Γιόβιτς που με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Γκολ, το τρίτο, που ακυρώθηκε κι αυτό για οφσάιντ.

Λίγα λεπτά μετά όμως, στο 54′, το γκολ μέτρησε… Ο Κοϊτά έκανε δυνατό σουτ, ο Λίλο απέκρουσε και ο Λιούμπιτσιτς με κεφαλιά έγραψε το 1-1. Η ισοφάριση ήταν γεγονός και η Ένωση συνέχισε να επιτίθεται με στόχο την ανατροπή, η οποία ήρθε στο 67′: Κόρνερ του Μαρίν, κεφαλιά του Γιόβιτς, η μπάλα στα δίχτυα για το 2-1 και η OPAP Arena… πήρε φωτιά!

Η ΑΕΚ είχε, πλέον, το προβάδισμα και με δεδομένη και την κούραση από την υπερπροσπάθεια με την Κραϊόβα πριν τρεις μέρες, υποχώρησε στα τελευταία λεπτά, με τον ΟΦΗ να παίρνει μέτρα στο γήπεδο ψάχνοντας την ισοφάριση. Το 2-1, όμως, δεν άλλαξε και ο «δικέφαλος αετός» πανηγύρισε τη 10η συνεχόμενη νίκη σε όλες τις διοργανώσεις και πάτησε στην κορυφή.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς (71′ Πήλιος), Ρέλβας, Βίντα, Ρότα, Γκρούγιτς (46′ Μάνταλος), Μαρίν, Ζοάο Μάριο (78′ Κουτέσα), Λιούμπιτσιτς (87′ Ελίασον), Καλοσκάμης (46′ Κοϊτά), Γιόβιτς.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Γκονζάλες, Κωστούλας (77′ Λιούις), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος (77′ Μπαΐνοβιτς), Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Νους (77′ Νέιρα), Σαλσέδο, Φούντας (14′ Σενγκέλια).