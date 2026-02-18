Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα.

Εκτός ΠΑΣΟΚ και επίσημα είναι ο βουλευτής Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, καθώς ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της «πράσινης» παράταξης.

Υπενθυμίζουμε πως κ. Παρασκευαΐδης διεγράφη από το ΠΑΣΟΚ μετά τη δήλωσή του πως εφόσον τεθεί ζήτημα ακυβερνησίας της χώρας, το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να συνεργαστεί «ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα».

Πλέον το ΠΑΣΟΚ μένει με 32 βουλευτές ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων ανεβαίνει και άλλο –είχαμε και την ανεξαρτητοποίηση της Ελένης Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας την περασμένη εβδομάδα - και ανέρχεται πλέον σε 27.

Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, οι δυνάμεις των κοινοβουλευτικών ομάδων έχουν ως εξής:

Νέα Δημοκρατία 156

ΠΑΣΟΚ 32

ΣΥΡΙΖΑ 25

ΚΚΕ 21

Νέα Αριστερά 12

Ελληνική Λύση 11

Νίκη 8

Πλεύση Ελευθερίας 5

Ανεξάρτητοι 27