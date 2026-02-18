Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του κυκλώματος με τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ καθώς έγινε γνωστή η είδηση της παραίτησης της Τασούλας Χατζηδάκη από το ΠΑΣΟΚ.

Παραιτήθηκε η Τασούλα Χατζηδάκη από το ΠΑΣΟΚ, με φόντο την υπόθεση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΑ. Η ίδια δεχόταν έντονες πιέσεις από την ηγεσία του κόμματος, το οποίο διαμηνύει ότι σε κάθε στέλεχος το οποίο εμπλέκεται σε υποθέσεις που ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη, θα αναστέλλεται η κομματική του ιδιότητα.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Ο Γραμματέας της ΚΠΕ Ανδρέας Σπυρόπουλος, μετά την επιστολή που έλαβε απο το μέλος του ΠΑΣΟΚ Αναστασία Χατζηδάκη, κινεί τις διαδικασίες για την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση.

Όλη η δήλωση της Αναστασίας Χατζηδάκη

«Σε σχέση με δημοσιεύματα που αναπαράγουν το δελτίο τύπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τον συστημικό έλεγχο που διενεργήθηκε στον ΟΠΕΚΑ , δηλώνω τα εξής: Μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου, ούτε έχω κληθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή για παροχή εξηγήσεων.

Κατά την άσκηση των υπηρεσιακών μου καθηκόντων ενήργησα με πλήρη συναίσθηση ευθύνης και σε όλη τη διάρκεια της δημοσιοϋπαλληλικής μου πορείας υπηρέτησα με εντιμότητα και διαφάνεια.

Δηλώνω ότι βρίσκομαι απολύτως στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης ή στοιχείου ζητηθεί και καλωσορίζω κάθε θεσμικό έλεγχο, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως τα πραγματικά δεδομένα.

Για λόγους προσωπικής και πολιτικής ευθιξίας, και προκειμένου να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σκιά ή παρερμηνεία, ζήτησα την αναστολή της ιδιότητάς μου ως απλού μέλους του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Πηγές με γνώση της υπόθεσης περιγράφουν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο:

1. Υποβολή αίτησης με ελλιπή ή προβληματικά δικαιολογητικά.

2. Υπηρεσιακή έγκριση χωρίς πλήρη έλεγχο προϋποθέσεων.

3. Ενεργοποίηση πληρωμής για διάστημα μεγαλύτερο του προβλεπόμενου.

Σε ορισμένους φακέλους διαπιστώθηκαν ακόμη και ασυμφωνίες βασικών στοιχείων, όπως ημερομηνίες γέννησης. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας κάνει λόγο για «μη τήρηση της κείμενης νομοθεσίας» και «παραβίαση ουσιωδών διαδικαστικών προϋποθέσεων».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας εκ των δύο υπαλλήλων διατηρούσε ενεργή πρόσβαση στο σύστημα ακόμη και σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο είχε αποσπαστεί εκτός ΟΠΕΚΑ. Το στοιχείο αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο της διερεύνησης, καθώς εγείρει ζήτημα διαχείρισης δικαιωμάτων πρόσβασης.

Το χρονικό του σκανδάλου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στις 13 και 16 Νοεμβρίου 2023 υποβλήθηκαν στον Διοικητή του ΟΠΕΚΑ αναφορές από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις οποίες εντοπίστηκαν στο φυσικό αρχείο αιτήσεων για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων εμβόλιμοι φάκελοι «εκτός σειράς» και πρωτοκόλλου, καθώς και χειρόγραφες αιτήσεις που δεν είχαν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα.

Κατόπιν αυτών, στις 13.12.2023 η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ έδωσε εντολή για τη διενέργεια έκτακτου εσωτερικού ελέγχου από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΑ, ο οποίος επεκτάθηκε στο σύνολο της επίμαχης περιόδου. Από τον έλεγχο προέκυψαν ενδείξεις σοβαρών αποκλίσεων από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, μεταξύ άλλων αιτήσεις χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, ελλιπή ή ανυπόγραφα δικαιολογητικά και περιπτώσεις που δεν πληρούσαν τα νόμιμα κριτήρια χορήγησης της παροχής.

Σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εκδόθηκε το σχετικό πόρισμα, ενώ ο φάκελος έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών. Μετά τις καταγγελίες του 2023, ο ΟΠΕΚΑ προχώρησε άμεσα στη διακοπή της παράνομης δράσης των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, διενήργησε εσωτερικό έλεγχο και ζήτησε τη συνδρομή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την πλήρη και ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να διαβιβαστεί ολοκληρωμένος φάκελος στη Δικαιοσύνη.

Τα ποσά και οι κατηγορίες παρατυπιών

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εντόπισε τρεις βασικές κατηγορίες παρατυπιών, με αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που επιμερίζονται σε επιμέρους σύνολα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Το συνολικό ποσό φτάνει περίπου τα 1,86 εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία, ενώ έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία. Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί διαδικασία αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.