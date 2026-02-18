Οι αναδυόμενες αγορές κινδυνεύουν να μείνουν πίσω εάν δεν καλύψουν τα κενά σε υποδομές, δεξιότητες και θεσμική ετοιμότητα.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να επηρεάσει με άνισο τρόπο την οικονομική ανάπτυξη παγκοσμίως, με τις αναδυόμενες αγορές να κινδυνεύουν να μείνουν πίσω εάν δεν καλύψουν τα κενά σε υποδομές, δεξιότητες και θεσμική ετοιμότητα, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS).

Σε έκθεση της BIS επισημαίνεται ότι, παρότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά κέρδη παραγωγικότητας, τα οφέλη αυτά διαφοροποιούνται έντονα μεταξύ προηγμένων και αναδυόμενων οικονομιών. Οι ανεπτυγμένες χώρες εμφανίζονται καλύτερα προετοιμασμένες να αξιοποιήσουν την τεχνολογία βραχυπρόθεσμα, καθώς διαθέτουν ισχυρότερες ψηφιακές υποδομές, υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων και πιο ώριμα ρυθμιστικά πλαίσια .

Η έκθεση σημειώνει ότι οι μικροοικονομικές μελέτες δείχνουν αυξήσεις παραγωγικότητας από τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη που κυμαίνονται από 10% έως και 65%, ιδίως σε δραστηριότητες όπως ο προγραμματισμός, η συμβουλευτική και η επαγγελματική συγγραφή. Ωστόσο, η μετάφραση αυτών των κερδών σε συνολική οικονομική ανάπτυξη παραμένει αβέβαιη και εξαρτάται από την ταχύτητα υιοθέτησης της τεχνολογίας και από τη δομή κάθε οικονομίας.

Στις αναδυόμενες αγορές, όπου η παραγωγή βασίζεται περισσότερο σε τομείς όπως η γεωργία, οι μεταφορές και οι κατασκευές, η άμεση επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένη, καθώς οι κλάδοι αυτοί έχουν μικρότερη έκθεση σε τεχνολογίες γενετικής ΑΙ. Παράλληλα, η υψηλή αδήλωτη εργασία σε πολλές από αυτές τις οικονομίες αυξάνει τους κινδύνους για απώλειες θέσεων εργασίας, ιδίως σε χαμηλής ειδίκευσης γνωστικά και διοικητικά επαγγέλματα.

Σύμφωνα με την BIS, εάν τα υφιστάμενα κενά ετοιμότητας διατηρηθούν, οι διαφορές στην οικονομική ανάπτυξη μεταξύ προηγμένων και αναδυόμενων οικονομιών ενδέχεται να διευρυνθούν περαιτέρω μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αντίθετα, πολιτικές που ενισχύουν τις ψηφιακές υποδομές, την εκπαίδευση και τη θεσμική ικανότητα θα μπορούσαν να επιτρέψουν στις αναδυόμενες αγορές να αξιοποιήσουν πιο αποτελεσματικά την τεχνητή νοημοσύνη και να στηρίξουν τη σύγκλιση των εισοδημάτων με τις ανεπτυγμένες χώρες .