Οι ακτιβιστές που βρίσκονται πίσω από τη νηοπομπή (flotilla) η οποία αναχαιτίστηκε πέρυσι από το Ισραήλ ενώ προσπαθούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, θα επαναλάβουν την αποστολή, όπως ανακοίνωσαν την Πέμπτη, αυτή τη φορά με περισσότερα από τα διπλάσια σκάφη, στα οποία θα επιβαίνουν έως 1.000 γιατροί και διασώστες.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο ισραηλινός στρατός σταμάτησε περίπου 40 σκάφη της Global Sumud Flotilla, καθώς προσπαθούσαν να προσεγγίσουν την αποκλεισμένη Γάζα, συλλαμβάνοντας πολλούς από τους 450 συμμετέχοντες, μεταξύ αυτών και τη Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Οι διοργανωτές, που συγκεντρώθηκαν την Τετάρτη στο Ίδρυμα Νέλσον Μαντέλα στο Γιοχάνεσμπουργκ, δήλωσαν ότι ελπίζουν η επόμενη αποστολή τους να περιλαμβάνει 100 σκάφη.

«Είναι ένας σκοπός, για όσους θέλουν να σηκωθούν και να σταθούν υπέρ της δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας για όλους», δήλωσε ο εγγονός του Μαντέλα, Μάντλα Μαντέλα, ο οποίος ήταν μεταξύ των συλληφθέντων ακτιβιστών στην προηγούμενη αποστολή. «Θέλουμε να κινητοποιήσουμε την παγκόσμια κοινότητα, ώστε να ενώσει τις δυνάμεις της μαζί μας», τόνισε.

Το Ισραήλ, που ελέγχει κάθε πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας, αρνείται ότι στερεί προμήθειες στους πάνω από 2 εκατομμύρια κατοίκους της. Παλαιστίνιοι και διεθνείς ανθρωπιστικοί οργανισμοί υποστηρίζουν ότι οι προμήθειες που φτάνουν στην περιοχή παραμένουν ανεπαρκείς, παρά την κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο και η οποία περιλάμβανε εγγυήσεις για αυξημένη παροχή βοήθειας.

Μετά την εκεχειρία, οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν πλέον πάνω από το 53% της Λωρίδας της Γάζας, από όπου έχουν διατάξει τους κατοίκους να απομακρυνθούν. Σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός είναι συγκεντρωμένος σε μια στενή παράκτια ζώνη, ζώντας κυρίως σε πρόχειρες σκηνές και κατεστραμμένα κτίρια.

