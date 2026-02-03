Οι εργαζόμενοι στο κλάδο Τροφίμων και Ποτών ζητούν το αυτονόητο: Να επιστρέφουν ζωντανοί στα σπίτια τους μετά το μεροκάματο.

Πανελλαδική απεργία στον κλάδο τροφίμων και ποτών πραγματοποιεί σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών, με αφορμή το τραγικό εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, με πέντε νεκρές εργαζόμενες.

«Η έλλειψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και υγείας, η αποψίλωση των ελεγκτικών μηχανισμών και η ανυπαρξία ελέγχων από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, είναι οι αιτίες και για το έγκλημα στο εργοστάσιο Βιολάντα. Απαιτούμε να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη να αποκαλυφτούν τα αίτια της πυρκαγιάς και της έκρηξης και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

Στα Τρίκαλα, εκπρόσωποι από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και το Συνδικάτο Τροφίμων - Γάλακτος - Ποτών βρίσκονται από τα χαράματα στην πύλη του εργοστάσιου «Τρικαλινή Ζύμη», κρατώντας πανό με το σύνθημα «Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές».

Στη Λάρισα, το Εργατικό Κέντρο και το κλαδικό συνδικάτο βρίσκονται από το ξημέρωμα στα εργοστάσια «ΟΛΥΜΠΟΣ» και «ΕΛΒΑΚ» στέλνοντας το μήνυμα: «Φτάνει πια! Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στο βωμό του κέρδους».

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση της Ομοσπονδίας, του κλαδικού Συνδικάτου Αττικής και επιχειρησιακών σωματείων θα γίνει στις 10 π.μ. στο υπουργείο Εργασίας.

- Στα Τρίκαλα στις 11 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο.

- Στη Θεσσαλονίκη στις 10 π.μ., στην Επιθεώρηση Εργασίας (Μητροπόλεως 110) και το απόγευμα συλλαλητήριο στις 7 μ.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου.

- Στον Βόλο, 6.30 μ.μ., πλατεία Ελευθερίας

- Στα Γιάννενα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Στην Ηγουμενίτσα, 11 π.μ., Επιθεώρηση Εργασίας

- Στην Καβάλα, 6 μ.μ., πλατεία Καπνεργάτη

- Στην Καλαμάτα, 11 π.μ., Επιθεώρηση Εργασίας

- Στη Λαμία, 11 π.μ., Επιθεώρηση Εργασίας

- Στη Λάρισα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Στο Ναύπλιο, 11 π.μ., Επιθεώρηση Εργασίας

- Στην Πάτρα, 11 π.μ., Επιθεώρηση Εργασίας

- Στην Πρέβεζα, 10.30 π.μ., Επιθεώρηση Εργασίας

- Στη Χαλκίδα, 10 π.μ., Επιθεώρηση Εργασίας

- Στα Χανιά, 10 π.μ., Επιθεώρηση Εργασίας

Οι εργαζόμενοι απαιτούν: