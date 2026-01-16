Η ομάδα θα πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στις 59 Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων.

Το υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε στη σύσταση ειδικής ομάδας ελέγχου με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) εφαρμόζουν σωστά και με τον ίδιο τρόπο τις διαδικασίες επιβολής διοικητικών προστίμων σε όλη τη χώρα.

Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, η ομάδα συγκροτείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και θα πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στις 59 Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, ώστε να διαπιστώνεται αν τηρείται σωστά η ισχύουσα νομοθεσία και αν τα πρόστιμα επιβάλλονται με ενιαία κριτήρια.

Για την καλύτερη οργάνωση του έργου, η ομάδα θα χωρίζεται σε τέσσερις μικρότερες υποομάδες με συγκεκριμένη γεωγραφική αρμοδιότητα, καθώς και σε μία ομάδα εποπτείας. Στις υποομάδες θα συμμετέχουν υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με εμπειρία στο ΓΕΜΗ, ενώ η ομάδα εποπτείας θα παρακολουθεί συνολικά τη διαδικασία και θα αποφασίζει για τυχόν διορθωτικές ενέργειες, όπως η έκδοση οδηγιών ή εγκυκλίων προς τις Υπηρεσίες.

Οι έλεγχοι θα γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης προστίμων και θα αφορούν τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την επιβολή κυρώσεων σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο ΓΕΜΗ.