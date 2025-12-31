Η κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία κατά έναν μήνα.

Παράταση έως και το τέλος Ιανουαρίου του 2026 θα έχουν οι μη εισηγμένες εταιρείες για τη δημοσίευση των λογιστικών τους καταστάσεων στο ΓΕΜΗ, που αφορούν τη χρήση του έτους 2024, δίνοντας έτσι ένα επιπλέον περιθώριο συμμόρφωσης πριν την ενεργοποίηση των αυστηρών κυρώσεων.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι επιχειρήσεις που δεν θα είχαν δημοσιοποιήσει τα οικονομικά τους στοιχεία έως το τέλος του 2025 θα βρίσκονταν αντιμέτωπες με υψηλά πρόστιμα, τα οποία κλιμακώνονται ανάλογα με το μέγεθος της κάθε εταιρείας. Ωστόσο, όπως προκύπτει από πληροφορίες, η κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία κατά έναν μήνα, μεταφέροντας την καταληκτική ημερομηνία για την 1η Φεβρουαρίου 2026.

Με τη λήξη της περιόδου χάριτος, από την 1η Φεβρουαρίου 2026 τα πρόστιμα θα επιβάλλονται αυτομάτως και θα μπορούν να φθάσουν έως και τις 100.000 ευρώ. Στο στόχαστρο των ελέγχων θα βρεθούν πρωτίστως οι επιχειρήσεις που δεν έχουν δημοσιεύσει τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2024, αλλά και όσες διατηρούν εκκρεμότητες από παλαιότερες χρήσεις, για τις οποίες είχε δοθεί αναστολή καταχώρισης.

Οι κυρώσεις θα ενεργοποιούνται χωρίς άλλη ειδοποίηση, ενώ παράλληλα προβλέπεται και δειγματοληπτικός έλεγχος σε επιχειρήσεις που υπέβαλαν εμπρόθεσμα τα στοιχεία τους, με στόχο να διαπιστωθεί η πληρότητα και η ορθότητά τους. Πρόστιμα θα επιβάλλονται επίσης και σε όσους είναι υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία.

Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται απευθείας στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας ΓΕΜΗ της Γενική Γραμματεία Εμπορίου, η μη υποβολή οικονομικών καταστάσεων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών επισύρει πρόστιμο έως 100.000 ευρώ για εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και για μεγάλες μη εισηγμένες επιχειρήσεις. Για τις μεσαίες επιχειρήσεις το ανώτατο πρόστιμο φθάνει τις 50.000 ευρώ, για τις μικρές τις 25.000 ευρώ και για τις πολύ μικρές τις 10.000 ευρώ, ποσό που ισχύει και για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Χαμηλότερα είναι τα πρόστιμα για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στις υπηρεσίες ΓΕΜΗ των κατά τόπους επιμελητηρίων, ξεκινώντας από 1.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις και φθάνοντας έως τις 10.000 ευρώ για μεγάλες, όταν πρόκειται για κεφαλαιουχικές ή προσωπικές εταιρείες με εταίρους αποκλειστικά νομικά πρόσωπα. Το ίδιο πρόστιμο των 1.000 ευρώ προβλέπεται και για συνεταιρισμούς και υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων.

Το καθεστώς κυρώσεων επεκτείνεται και σε άλλες παραβάσεις, όπως η καταχώριση εσφαλμένων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης, η παράλειψη εγγραφής στο ΓΕΜΗ, η μη αναγραφή των προβλεπόμενων στοιχείων στα εταιρικά έγγραφα ή η παραβίαση της νομοθεσίας για τις επωνυμίες και τους διακριτικούς τίτλους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην παράλειψη εγγραφής στο ΓΕΜΗ, καθώς από το νέο έτος θα πραγματοποιηθεί διασταύρωση στοιχείων με την ΑΑΔΕ, προκειμένου να εντοπιστούν όλοι οι υπόχρεοι που δεν έχουν εγγραφεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2026.

Το πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερη μεταχείριση για τους υπότροπους, καθώς σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης εντός τριετίας το πρόστιμο διπλασιάζεται, ενώ σε νέα υποτροπή τριπλασιάζεται. Παράλληλα, παρέχεται κίνητρο συμμόρφωσης, καθώς το πρόστιμο μειώνεται κατά 50% εφόσον εξοφληθεί εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση και ταυτόχρονα τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα. Η ίδια μείωση ισχύει και για εταιρείες που βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης ή ειδικής εκκαθάρισης.

Υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ και συμμόρφωσης με τις διατάξεις περί δημοσιότητας είναι, μεταξύ άλλων, οι ανώνυμες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι ΙΚΕ, οι προσωπικές εταιρείες, οι συνεταιρισμοί και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών. Από το πεδίο εφαρμογής των προστίμων εξαιρούνται ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση και ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων.