Με βαριά πρόστιμα θα βρεθούν αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις που δεν δημοσιεύουν εγκαίρως τις οικονομικές τους καταστάσεις στο ΓΕΜΗ.

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει θέσει ως ύστατη προθεσμία την 31η Δεκεμβρίου 2025 για τις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται ως προς τις υποχρεώσεις τους προς το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Προβλέπεται επιβολή βαριών χρηματικών κυρώσεων, που φθάνουν έως και τις 100.000 ευρώ, για όσες εταιρείες δεν δημοσιεύουν εγκαίρως τις οικονομικές τους καταστάσεις ή παραλείπουν άλλες υποχρεώσεις τους προς το Μητρώο.

Η περίοδος χάριτος που είχε δοθεί στις επιχειρήσεις για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων χωρίς κυρώσεις λήγει οριστικά στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Από το νέο έτος, οι παραβάσεις θα εντοπίζονται αυτόματα μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ., με τα πρόστιμα να επιβάλλονται ηλεκτρονικά σε όλες τις υπόχρεες εταιρείες που δεν έχουν ενημερώσει τα στοιχεία τους ή δεν έχουν αναρτήσει τις οικονομικές καταστάσεις τους για τη χρήση του 2024 και παλαιότερες.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα πρόστιμα διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης:

100.000 ευρώ για μεγάλες εισηγμένες ή μη εισηγμένες εταιρείες,

50.000 ευρώ για μεσαίες,

25.000 ευρώ για μικρές και

10.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Για τις επιχειρήσεις που είναι μέλη επιμελητηρίων, τα ποσά μειώνονται αναλογικά: 10.000 ευρώ για μεγάλες, 5.000 ευρώ για μεσαίες, 2.500 ευρώ για μικρές και 1.000 ευρώ για πολύ μικρές. Παράλληλα, επιβάλλονται πρόστιμα για άλλες παραβάσεις, όπως:

Εσφαλμένη καταχώριση στοιχείων (500 έως 5.000 ευρώ),

Παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. (1.000 έως 10.000 ευρώ),

Μη αναγραφή υποχρεωτικών στοιχείων, όπως επωνυμία ή διεύθυνση, σε εταιρικά έγγραφα (100 έως 500 ευρώ).

Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας, το πρόστιμο θα διπλασιάζεται, ενώ αν υπάρξει επανειλημμένη παράβαση, θα τριπλασιάζεται. Από το 2026, το υπουργείο Ανάπτυξης θα προχωρεί, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, σε διασταύρωση δεδομένων ώστε να εντοπιστούν επιχειρήσεις που παραμένουν εκτός Μητρώου ή δεν έχουν ενημερώσει τα στοιχεία τους.

Ενημέρωση και κάλεσμα από το Επιμελητήριο Αρκαδίας

Με αφορμή το νέο καθεστώς, το Επιμελητήριο Αρκαδίας υπενθυμίζει στα μέλη του ότι η επιβολή προστίμων θα ξεκινήσει από 1η Ιανουαρίου 2026 και καλεί όλες τις επιχειρήσεις της περιοχής να τακτοποιήσουν έγκαιρα τις εκκρεμότητές τους.

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. έχουν τη δυνατότητα να συμμορφωθούν χωρίς κυρώσεις. Ειδικότερα, καλούνται να προβούν σε εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον υπάγονται στους υπόχρεους, να ολοκληρώσουν κάθε εκκρεμή καταχώριση, να διορθώσουν τυχόν λάθη που έγιναν κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας και να ανταποκριθούν στις προσκλήσεις της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.