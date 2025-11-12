«Ανέβηκαν» τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα «Αλλάζω Θερμοσίφωνα» με 100.000 δικαιούχους.

Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσίφωνα» μπορούν πλέον να δουν αν η αίτησή τους εγκρίθηκε μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος, όπου έχουν δημοσιευθεί οι πίνακες με τους δικαιούχους και τους απορριφθέντες.

Όσοι έχουν εγκριθεί, καλούνται να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια, όπως την ολοκλήρωση της διαδικασίας με τον προμηθευτή και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υλοποίηση της αντικατάστασης του παλιού συστήματος θέρμανσης ή θερμοσίφωνα. Για όσους δεν εγκρίθηκαν, προβλέπεται περίοδος ενστάσεων, με οδηγίες που ανακοινώνονται στην ίδια πλατφόρμα.

Το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» στοχεύει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του κόστους για τα νοικοκυριά, μέσω της αντικατάστασης παλαιών, ενεργοβόρων συστημάτων με νέες, πιο αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, χιλιάδες ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά τα έξοδά τους για θέρμανση, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών τους.

Δείτε τα αποτελέσματα ΕΔΩ και ΕΔΩ