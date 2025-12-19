Παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υπεγράφη η σύμβαση στα ναυπηγεία Ελευσίνας.

Σύμβαση για την κατασκευή δύο ρυμουλκών πλοίων στα ναυπηγεία Ελευσίνας υπεγράφη σήμερα και ο Βασίλης Κικίλιας, έκανε λόγο για «επενδύσεις στην ελληνική ναυτιλία με στόχο την ανάπτυξη, την ασφάλεια και το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας».

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ONEX, Πάνος Ξενοκώστας και ο διευθυντής της Megatugs Salvage & Towage, Παύλος Μ. Ξηραδάκης, παρουσία της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η συμφωνία για την κατασκευή δύο ρυμουλκών πλοίων αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα ναυπήγησης τέτοιου τύπου πλοίων για εμπορικούς σκοπούς στην Ελλάδα, έπειτα από πολλά χρόνια. Το συγκεκριμένο εγχείρημα εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο της ενίσχυσης της ναυπηγικής δραστηριότητας σε ελληνικό έδαφος και κατ’ επέκταση της ενίσχυσης της ναυτιλίας, επισημαίνει σε ανακοίνωση το αρμόδιο υπουργείο.

«Παράλληλα, αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο των ελληνικών λιμένων ως βασικών πυλών εμπορίου και ασφάλειας, καθώς τα ρυμουλκά πλοία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της ναυσιπλοΐας και στην προστασία των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων», συμπληρώνει η ανακοίνωση.

Με τη σύμβαση που υπεγράφη και με την ισχυρή υποστήριξη των εργαζομένων των ναυπηγείων Ελευσίνας, «δίνεται η δυνατότητα, στο πλαίσιο της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, να γίνουν και άλλες επενδύσεις σε πλοία, σε πλοία γερανούς, σε πλοία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά στο κομμάτι της ασφάλειας, αλλά δείχνουν και την πορεία που χαράσσει η ελληνική ναυτιλία, με επενδύσεις και άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας. Είναι ένας κλάδος τον οποίο θέλουμε να υποστηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις», δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

