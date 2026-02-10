Περιμετρικά του γηπέδου θα αναπτυχθούν αστυνομικές δυνάμεις για την πραγματοποίηση αυστηρών προελέγχων πριν τον αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδος.

Η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απαγορεύει τη μετακίνηση οργανωμένων οπαδών για τον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδος Λεβαδειακός - ΟΦΗ.

Σύμφωνα με την απόφαση που εκδόθηκε από το υπουργείο Παιδείας, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΟΦΗ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα για την 2η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος, αγωνιστικής περιόδου 2025 - 2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – Π.Α.Ε. ΟΦΗ.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τετάρτη (11-02-2026) στις 17:00, στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Σημειώνεται ότι περιμετρικά της αθλητικής εγκατάστασης θα αναπτυχθούν αστυνομικές δυνάμεις για την πραγματοποίηση αυστηρών προελέγχων.