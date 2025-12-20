Ανοιχτά στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου είναι σήμερα Σάββατο (20/12) τα εμπορικά καταστήματα, με πλήθος κόσμου να πραγματοποιεί τις αγορές του για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.
Σύμφωνα με το προτεινόμενο ωράριο, τα καταστήματα θα παραμένουν ανοιχτά περισσότερες ώρες τις καθημερινές ενώ τα Σάββατα θα κλείνουν στις 18:00.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τις Κυριακές 21 και 28 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα λειτουργούν από τις 11:00 έως τις 18:00.
Επομένως, σήμερα Σάββατο τα εμπορικά καταστήματα, θα κλείσουν στις 18:00.
Το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:
- Σάββατο 20/12: 09:00 – 18:00
- Κυριακή 21/12: 11:00 – 18:00
- Δευτέρα 22/12 & Τρίτη 23/12: 09:00 – 21:00
- Τετάρτη 24/12: 09:00 – 18:00
- Πέμπτη 25/12 & Παρασκευή 26/12: Αργίες
- Σάββατο 27/12: 09:00 – 18:00
- Κυριακή 28/12: 11:00 – 18:00
- Δευτέρα 29/12 & Τρίτη 30/12: 09:00 – 21:00
- Τετάρτη 31/12: 09:00 – 18:00
- Πέμπτη 01/01/2026: Αργία
- Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά