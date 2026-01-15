Ανοιχτά θα είναι καταστήματα και σούπερ μάρκετ αυτή την Κυριακή καθώς πρόκειται για την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων.

Οι χειμερινές εκπτώσεις έχουν ξεκινήσει και βάση νόμου τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ έχουν προαιρετική λειτουργία την πρώτη και την δεύτερη Κυριακή. Συνεπώς, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά αυτή την Κυριακή και την επόμενη.

Το ωράριο λειτουργίας θα είναι 11 το πρωί με 6 το απόγευμα εκτός και αν πρόκειται για εμπορικό κέντρο όπου εκεί θα κλείσουν στις 8 μ.μ.

Παράλληλα, η προαιρετική λειτουργία την Κυριακή αφορά και τα σούπερ μάρκετ. Είναι δεδομένο ότι τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης δεν θα λειτουργήσουν. Το ίδιο και τα σούπερ μάρκετ Β Βασιλόπουλος, myMarket και Μασούτης.

Το μόνο σούπερ μάρκετ που έως τώρα είναι ξεκάθαρο ότι θα λειτουργήσει είναι το LIDL όπου θα έχει ωράριο 11 το πρωί με 8 το βράδυ.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές στις εκπτώσεις

Η σύγκριση τιμών σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα αποτελεί βασικό βήμα, ενώ ιδιαίτερα χρήσιμη είναι και η γνώση των τιμών που ίσχυαν πριν από τις εκπτώσεις. Οι καταναλωτές θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι η έκπτωση είναι ουσιαστική και όχι παραπλανητική. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής την προγενέστερη τιμή, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή στην οποία πωλήθηκε το προϊόν τις 30 ημέρες πριν από την έναρξη των εκπτώσεων.

Καλό θα ήταν οι καταναλωτές να προτιμούν γνωστά καταστήματα ή επίσημες πλατφόρμες, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος απάτης ή προϊόντων χαμηλής ποιότητας.

Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET υποχρεούνται να αναγράφουν στις πινακίδες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις: (α) την παλαιά τιμή πώλησης, διαγραμμένη και (β) τη νέα μειωμένη τιμή πώλησης, με τρόπο που να επικοινωνεί στον καταναλωτή τη σαφή διάκριση μεταξύ των δύο αυτών τιμών.

Οι παραβάσεις από τους εμπόρους τιμωρούνται αυστηρά. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4177/2013, σε περίπτωση παραβίασης επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών, με κατώτατο όριο τις 10.000 ευρώ.

Εάν οι εκπτώσεις κριθούν ανακριβείς ή παραπλανητικές, το πρόστιμο ανέρχεται στο 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών, με κατώτατο όριο τις 20.000 ευρώ.

Αν στον έμπορο επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το ανώτατο ύψος του προστίμου προσαυξάνεται στο 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών του.