Σύμφωνα με το περιεχόμενο των δικογράφων, το υπουργείο ζήτησε από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας την αποστολή μηνυμάτων χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση των συνδρομητών και εκτός του προβλεπόμενου νομικού πλαισίου για την ηλεκτρονική επικοινωνία κράτους και πολιτών.

Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών κατατέθηκαν οι δύο πρώτες ατομικές αγωγές αποζημίωσης από πολίτες που έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα το SMS του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τα τροχαία δυστυχήματα του τριημέρου της 28ης Οκτωβρίου 2024. Τις αγωγές κατέθεσε το δικηγορικό γραφείο του Βασίλη Σωτηρόπουλου, υποστηρίζοντας ότι η αποστολή του μηνύματος έγινε χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις επείγουσας ή απρόβλεπτης περίστασης.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο των δικογράφων, το υπουργείο ζήτησε από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας την αποστολή μηνυμάτων χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση των συνδρομητών και εκτός του προβλεπόμενου νομικού πλαισίου για την ηλεκτρονική επικοινωνία κράτους και πολιτών. Όπως επισημαίνεται, η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει την άμεση επικοινωνία με πολίτες μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μόνο κατόπιν συγκατάθεσης, ή μέσω του «112» σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών – συνθήκες που, σύμφωνα με τους ενάγοντες, δεν υφίσταντο στην επίμαχη περίπτωση.

Οι αγωγές υποστηρίζουν ότι η ενέργεια του Υπουργείου συνιστά παράνομη επεξεργασία δεδομένων κίνησης, κατά παράβαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), αφού δεν υπήρξε ενημέρωση των πολιτών όπως επιβάλλει το άρθρο 14 του Κανονισμού. Παράλληλα, σημειώνεται ότι το Υπουργείο δεν προέβη στην απαιτούμενη ενημέρωση των πολιτών για τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων τους, παρότι φέρει την ευθύνη ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ακόμη κι αν η τεχνική αποστολή των SMS πραγματοποιήθηκε από τρίτους παρόχους.

Οι ενάγοντες περιγράφουν την αναστάτωση που τους προκάλεσε το μη ζητηθέν μήνυμα, το οποίο αρχικά εξέλαβαν ως πιθανό απατηλό ή κακόβουλο, καθώς και την ανησυχία τους για τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων χωρίς συναίνεση. Επιπλέον, κάνουν λόγο για προσβλητική διατύπωση του μηνύματος, το οποίο συνέδεε την «αγάπη για την οικογένεια» με την ασφαλή οδήγηση, αποδίδοντας σε υποκειμενικό συναίσθημα τη συμμόρφωση με τους κανόνες οδικής ασφάλειας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με τις αγωγές ζητείται η ελάχιστη αποζημίωση που προβλέπεται από το άρθρο 14 του Ν. 3471/2006 για παράνομη επεξεργασία δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ύψους 10.000 ευρώ ανά ενάγοντα. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών θα ορίσει το προσεχές διάστημα την ημερομηνία εκδίκασης.

Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο δικηγορικό γραφείο έχει εκπροσωπήσει στο παρελθόν εκατοντάδες απόδημους ψηφοφόρους σε υποθέσεις διαρροής προσωπικών δεδομένων με πηγή το υπουργείο Εσωτερικών, με θετικές αποφάσεις από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.