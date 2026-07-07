Αρνήθηκαν στις απολογίες τους ότι έχουν οποιαδήποτε εμπλοκή στα επεισόδια για τα οποία κατηγορούνται.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο τελευταίοι από τους συνολικά 10 οπαδούς του Παναθηναικού που είχαν συλληφθεί για βίαια επεισόδια με φιλάθλους αντίπαλων ομάδων.

Αρνήθηκαν στις απολογίες τους ότι έχουν οποιαδήποτε εμπλοκή στα επεισόδια για τα οποία κατηγορούνται, οι δύο τελευταίοι από τους 10 οπαδούς του Παναθηναϊκού. Τόσο ο 30χρονος κατηγορούμενος όσο και ο 27χρονος, απαντώντας στις ερωτήσεις του ανακριτή επέμειναν πως δεν διέπραξαν κάποια παράνομη πράξη.

«Δεν είμαι μέλος εγκληματικής οργάνωσης και δεν έχω διακινήσει ποτέ ναρκωτικά. Δεν ξέρω τι αναφέρουν οι συγκατηγορούμενοι μου στις συνομιλίες τους. Κάποιοι μου χρωστούσαν χρήματα από μπλουζάκια του Παναθηναικού που τους είχα πωλήσει», υποστήριξε ο 30χρονος ενώ ο 27χρονος συγκατηγορούμενός του είπε: «Αρνούμαι κατηγορηματικά τα αδικήματα που μου αποδίδονται. Δεν υπάρχει ούτε μία συνομιλία με συγκατηγορουμενο μου που να αφορά διακίνηση ναρκωτικών ουσιών».

Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, μετά τις απολογίες τους, με περιοριστικούς όρους.

Υπενθυμίζεται ότι χθες είχαν απολογηθεί οι πρώτοι οκτώ κατηγορούμενοι. Από αυτούς, ένας ανήλικος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι υπόλοιποι επτά αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους