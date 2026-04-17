Επιστρέφουν στον νότιο Λίβανο τα καραβάνια των εκτοπισμένων.

Μέσα σε κλίμα αισιοδοξίας ύστερα από την 10ημερη εκεχειρία με το Ισραήλ, χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στα σπίτια τους στον νότιο Λίβανο. Στο οδικό δίκτυο της χώρας σχηματίσθηκαν ουρές χιλιομέτρων, με τους κατοίκους να νιώθουν σχετική ανακούφιση.

Αρκετοί κάτοικοι του Λιβάνου αγωνιούν σχετικά με την κατάσταση των σπιτιών τους, έπειτα από τους συνεχείς βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε το Ισραήλ, και περιμένουν να διαπιστώσουν αν έχουν μείνει όρθια. Παράλληλα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που διστάζουν να επιστρέψουν για μεγάλο διάστημα, φοβούμενοι ότι η εκεχειρία ενδέχεται να αποδειχθεί εύθραυστη.

Η Χεζμπολάχ προειδοποίει ότι παρά την εκεχειρία παραμένει «με το δάχτυλο στην σκανδάλη», υπό τον φόβο επίθεσης από το Ισραήλ μετά το πέρας του δεκαημέρου. Το μέλλον του Λιβάνου εξακολουθεί να παραμένει αμφίρροπο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εικόνες από τη μαζική επιστροφή

Φωτογραφίες: AP