Μέσα σε κλίμα αισιοδοξίας ύστερα από την 10ημερη εκεχειρία με το Ισραήλ, χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στα σπίτια τους στον νότιο Λίβανο. Στο οδικό δίκτυο της χώρας σχηματίσθηκαν ουρές χιλιομέτρων, με τους κατοίκους να νιώθουν σχετική ανακούφιση.
Αρκετοί κάτοικοι του Λιβάνου αγωνιούν σχετικά με την κατάσταση των σπιτιών τους, έπειτα από τους συνεχείς βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε το Ισραήλ, και περιμένουν να διαπιστώσουν αν έχουν μείνει όρθια. Παράλληλα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που διστάζουν να επιστρέψουν για μεγάλο διάστημα, φοβούμενοι ότι η εκεχειρία ενδέχεται να αποδειχθεί εύθραυστη.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dhvl1179s0gh?integrationId=40599y14juihe6ly}
Η Χεζμπολάχ προειδοποίει ότι παρά την εκεχειρία παραμένει «με το δάχτυλο στην σκανδάλη», υπό τον φόβο επίθεσης από το Ισραήλ μετά το πέρας του δεκαημέρου. Το μέλλον του Λιβάνου εξακολουθεί να παραμένει αμφίρροπο.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dhvj9ms3vt3l?integrationId=40599y14juihe6ly}
Εικόνες από τη μαζική επιστροφή
{https://exchange.glomex.com/video/v-dhvknxfp609t?integrationId=40599y14juihe6ly}
{https://x.com/SprinterPress/status/2044915998449406400}
{https://x.com/WIONews/status/2045195784938029512}
Φωτογραφίες: AP