Η 10ήμερη εκεχειρία τίθεται σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης - Το παρασκήνιο, τι λένε Λίβανος, Ισραήλ, Ιράν και Τραμπ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δημοσίευσε την Πέμπτη μια δήλωση έξι σημείων που περιγράφει τους όρους της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, που ανακοίνωσε το απόγευμα ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social.

Τα σημεία περιλαμβάνουν το συνεχιζόμενο «δικαίωμα του Ισραήλ να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για αυτοάμυνα» και την πιθανότητα παράτασης της εκεχειρίας.

Η δήλωση των έξι σημείων περιγράφει την αρχική εκεχειρία ως «μια χειρονομία καλής θέλησης από την κυβέρνηση του Ισραήλ, που αποσκοπεί στο να επιτρέψει διαπραγματεύσεις καλή τη πίστει για μια μόνιμη συμφωνία ασφάλειας και ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμά του να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοάμυνας, ανά πάσα στιγμή, ενάντια σε προγραμματισμένες, επικείμενες ή συνεχιζόμενες επιθέσεις. Αυτό δεν θα εμποδιστεί από την παύση των εχθροπραξιών», αναφέρει η δήλωση.

«Εκτός από αυτό, δεν θα διεξάγει καμία επιθετική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον λιβανέζικων στόχων, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, στρατιωτικών και άλλων κρατικών στόχων, στο έδαφος του Λιβάνου από ξηράς, αέρα και θάλασσα». Σύμφωνα με τη δήλωση, η εκεχειρία «μπορεί να παραταθεί με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ εάν αποδειχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και καθώς ο Λίβανος αποδείξει αποτελεσματικά την ικανότητά του να διεκδικήσει την κυριαρχία του».

«Από τις 16 Απριλίου 2026, στις 17:00 EST (μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), και μετά, με διεθνή υποστήριξη, η κυβέρνηση του Λιβάνου θα λάβει ουσιαστικά μέτρα για να αποτρέψει τη Χεζμπολάχ και όλες τις άλλες αδίστακτες μη κρατικές ένοπλες ομάδες στο έδαφος του Λιβάνου από το να πραγματοποιούν επιθέσεις, επιχειρήσεις ή εχθρικές δραστηριότητες εναντίον ισραηλινών στόχων», αναφέρει. «Όλα τα μέρη αναγνωρίζουν τις δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου ως έχουσες την αποκλειστική ευθύνη για την κυριαρχία και την εθνική άμυνα του Λιβάνου. Καμία άλλη χώρα ή ομάδα δεν έχει αξίωση ότι είναι εγγυητής της κυριαρχίας του Λιβάνου», σημειώνει το Μνημόνιο Συνεργασίας.

«Το Ισραήλ και ο Λίβανος ζητούν από τις ΗΠΑ να διευκολύνουν περαιτέρω άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών με στόχο την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της οριοθέτησης των διεθνών χερσαίων συνόρων, με σκοπό τη σύναψη μιας συνολικής συμφωνίας που θα διασφαλίζει διαρκή ασφάλεια, σταθερότητα και ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών», αναφέρει το τελευταίο σημείο.

Το παρασκήνιο της κατάπαυσης του πυρός

Ο Λευκός Οίκος καθόρισε την Πέμπτη ένα χρονοδιάγραμμα για το πώς επιτεύχθηκε η εκεχειρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ τις τελευταίες δύο ημέρες, ξεκινώντας με μια συνάντηση που είχε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με πρέσβεις από το Ισραήλ και τον Λίβανο την Τρίτη. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο Λίβανος αναγνώρισε κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης ότι η Χεζμπολάχ είναι ένα «αμοιβαίο πρόβλημα».

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην οποία ο Νετανιάχου συμφώνησε στην εκεχειρία «με ορισμένους όρους», αν και ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δεν έδωσε λεπτομέρειες για αυτούς. Στη συνέχεια, ο Τραμπ έδωσε εντολή στον Ρούμπιο να τηλεφωνήσει στον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας, η οποία πραγματοποιήθηκε τη νύχτα της Τετάρτης, ο Ρούμπιο κατάφερε να εξασφαλίσει μια συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός από τον Λίβανο.

Το πρωί της Πέμπτης, ο Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τον Αούν, και μετά ξανά με τον Νετανιάχου για την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, το υπουργείο Εξωτερικών συνεργαζόταν ταυτόχρονα με τις αντίστοιχες κυβερνήσεις για τη διαμόρφωση ενός μνημονίου κατανόησης για την κατάπαυση του πυρός.

Η εκεχειρία του Τραμπ

Η 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, που ανακοίνωσε ο Ντόναλαντ Τραμπ μέσω του truth social, έφερε ικανοποίηση στον ίδιο, που κόμπασε πως έφερε ξανά ειρήνη διευθετώτας και τον «10ο πόλεμο» αλλά και οργή και επιφύλαξη στις εμπόλεμες πλευρές.

Η κατάπαυση του πυρός τίθεται σε ισχύ τα μεσάνυχτα και επιτεύχθηκε μετά από παρέμβαση Τραμπ και τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, όταν ο δεύτερος αρνήθηκε αμερικανικό αίτημα για απευθείας συνομιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Τραμπ σε δηλώσεις του αλλά και σε ανάρτησή του στο Truth Social δήλωσε ότι έχει προσκαλέσει τους ηγέτες του Ισραήλ και του Λιβάνου στον Λευκό Οίκο για ειρηνευτικές συνομιλίες. Τόνισε ότι η συνάντηση αυτή θα γίνει μετά από 48 ολόκληρα χρόνια.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι όροι της κατάπαυσης του πυρός θα είναι παρόμοιοι με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο του 2024: Ο ισραηλινός στρατός δεν θα αποσυρθεί από στρατηγικά σημεία στο νότιο Λίβανο και θα συνεχίσει να επιχειρεί εναντίον της Χεζμπολάχ εάν θέσει σε κίνδυνο κοινότητες ή δυνάμεις, δήλωσε αξιωματούχος.

Ωστόσο η ανακοίνωση της εκεχειρίας προκάλεσε αντιδράσεις.

Η πλευρά του Ισραήλ

Μετά την ανακοίνωση Τραμπ για εκεχειρία ωστόσο υπήρξαν αντιδράσεις. Η ισραηλινή εφημερίδα Yedioth Ahronoth, ανέφερε πως κάποιοι Ισραηλινοί υπουργοί ήταν έξαλλοι γιατί ενημερώθηκαν για την κατάπαυση μέσω της ανάρτησης Τραμπ. Ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μια ασυνήθιστη τηλεφωνική επικοινωνία μόλις 5 λεπτών με όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας του για να ενημερώσει για την κατάπαυση του πυρός, υπογραμμίζοντας τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης. Σημείωσε, σύμφωνα με την εφημερίδα, ότι η κατάπαυση του πυρός έγινε κατόπιν αιτήματος του Τραμπ. Παρά την ανακοίνωση, παρέμειναν ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της.

Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε πως το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενημερώθηκε τηλεφωνικά για την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Δεν ψήφισε πριν από την ανακοίνωση του Τραμπ, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Λίγο αργότερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιμένοντας στην επιθετική ρητορική, διαμήνυσε πως ο ισραηλινός στρατός δεν θα αποσυρθεί από τις θέσεις του στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της 10ήμερης εκεχειρίας.

«Θα παραμείνουμε σε μια ζώνη ασφαλείας 10 χιλιομέτρων, η οποία θα μας επιτρέψει να αποτρέψουμε τη διείσδυση σε κοινότητες και τα πυρά αντιαρματικών πυραύλων», είπε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση. «Παραμένουμε στον Λίβανο σε μια διευρυμένη ζώνη ασφαλείας», τόνισε ο Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή από αυτήν που κατείχε το Ισραήλ μετά την κατάπαυση του πυρός του Νοεμβρίου 2024 με τον Λίβανο. Την περιέγραψε ως μια ζώνη ασφαλείας που είναι «πολύ ισχυρότερη, πολύ πιο συνεχής και πολύ πιο σταθερή από ό,τι είχαμε πριν». «Εκεί θα παραμείνουμε. Δεν φεύγουμε», είπε.

Πρόσθεσε ότι η κατάπαυση του πυρός έγινε για να επιτρέψει τη συνέχιση των συνομιλιών με τον Λίβανο και επιβεβαίωσε την πρόσκληση Τραμπ για συνάντηση με τον Αούν στον Λευκό Οίκο. Νωρίτερα, ο Αούν είχε αρνηθεί να συμμετάσχει σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου λόγω των συνεχιζόμενων ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο.

«Στις συνομιλίες, έχουμε δύο αιτήματα: τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία - από θέση ισχύος», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Την ίδια ώρα επικεφαλής ενός δήμου στο βόρειο Ισραήλ, δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι «χειρότερη επιλογή» από το status quo. Ο Αμίτ Σόφερ, επικεφαλής του Περιφερειακού Συμβουλίου Merom HaGalil, επέμεινε ότι θα πρέπει να επιτραπεί στον ισραηλινό στρατό να επιτύχει τον στόχο του, δηλαδή να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ. «Είναι παράλογο για τον Ντόναλντ Τραμπ να συνδέσει την αρένα του Λιβάνου με την ιρανική αρένα. Με αυτόν τον τρόπο, καταδικάζει τους κατοίκους του βορρά σε περισσότερα χρόνια συνεχούς απειλής», είπε.

Παρά τις διπλωματικές εξελίξεις, πριν από την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός, ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε την τελευταία διάβαση πάνω από τον ποταμό Λιτάνι, ο οποίος διασχίζει τον Λίβανο, σύμφωνα με τα λιβανέζικα κρατικά ΜΜΕ, αποκόπτοντας έτσι δεκάδες χιλιάδες κατοίκους στο νότο από κρίσιμες συνδέσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε επίσης τρεις διαδοχικές επιθέσεις σε συνεργεία έκτακτης ανάγκης που χειρίζονταν μια ανθρωπιστική αποστολή στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, με αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων και τον τραυματισμό αρκετών άλλων μελών της.

Η πλευρά του Λιβάνου

Κορυφαίος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ δήλωσε στο CNN, ότι η ομάδα θα τηρήσει την εκεχειρία με την προϋπόθεση το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου χαιρέτισε την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός όπως έκαναν και οι διεθνείς φορείς.

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Λιβάνου προειδοποίησε όμως, τους κατοίκους του νότου να μην επιστρέψουν στα χωριά τους ακόμα. «Η προστασία της ζωής και της προσωπικής ασφάλειας είναι ένα από τα κύρια καθήκοντά μας», δήλωσε ο Ναμπίχ Μπέρι σε ανακοίνωσή του γραφείου του.

«Προτρέπουμε όλους να επιδείξουν υπομονή και να καθυστερήσουν την επιστροφή τους στις πόλεις και τα χωριά τους μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση και τα γεγονότα που εξελίσσονται, σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», πρόσθεσε.

Ο Νότιος Λίβανος, όπου η Χεζμπολάχ παραδοσιακά έχει το προπύργιό της, αντιμετωπίζει σχεδόν συνεχείς βομβαρδισμούς και χερσαίες επιθέσεις για πάνω από δύο χρόνια. Δεκάδες κάτοικοι από χωριά στο νότο, κοντά στα ισραηλινά σύνορα, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή εν μέσω προειδοποιήσεων εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό και μιας επιδεινούμενης χερσαίας επίθεσης.

Η πλευρά του Ιράν

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν την εξέλιξη ως νίκη για τη διαπραγματευτική θέση της Τεχεράνης, ισχυριζόμενα ότι η επιμονή του Ιράν να συνδέσει την εκεχειρία στον Λίβανο με τις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον με μια κατάπαυση του πυρός στο Ιράν ανάγκασε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συμφωνήσουν.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε στους Πακιστανούς μεσολαβητές ότι ο Λίβανος πρέπει να συμπεριληφθεί εάν πρόκειται να διαπραγματευτούν μια «ολοκληρωμένη κατάπαυση του πυρός» μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. «Ο Λίβανος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής εκεχειρίας και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόοδο προς μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ στον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, την Πέμπτη, σύμφωνα με επίσημα ιρανικά Μέσα.

Ο Μουνίρ βρίσκεται στην Τεχεράνη για συναντήσεις υψηλού επιπέδου με Ιρανούς αξιωματούχους με στόχο τη διευκόλυνση των συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των προετοιμασιών για έναν πιθανό δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων μετά από έναν πρώτο γύρο που πραγματοποιήθηκε στην Ισλαμαμπάντ το Σαββατοκύριακο.

Πολλοί ελπίζουν ότι η εκεχειρία στον Λίβανο θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ένα σημαντικό βήμα στην προώθηση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ωστόσο, ο Γκαλιμπάφ κατηγόρησε επίσης τις ΗΠΑ ότι υπονομεύουν την περιφερειακή ειρήνη παραβιάζοντας τις δεσμεύσεις τους, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειές τους θα μπορούσαν «να εμποδίσουν τα μέτρα να επιτύχουν αποτέλεσμα».

Εν τω μεταξύ, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, δήλωσε από την Τεχεράνη, ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.