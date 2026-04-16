Η εκεχειρία αρχίζει από απόψε το βράδυ σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως από απόψε το βράδυ αρχίζει 10ημερη εκεχειρία μεταξύ Λιβάνου και Ισράηλ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε πως «Μόλις είχα εξαιρετικές συζητήσεις με τον σεβαστό πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπίμπι Νετανιάχου. Αυτοί οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη μεταξύ των χωρών τους, θα ξεκινήσουν επίσημα μια 10ήμερη κατάπαυση του πυρός στις 5 μ.μ. EST (12 π.μ ώρα Ελλάδας). Την Τρίτη, οι δύο χώρες συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια εδώ στην Ουάσινγκτον, με τον σπουδαίο υπουργό Εξωτερικών μας, Μάρκο Ρούμπιο. Έχω δώσει εντολή στον Αντιπρόεδρο Τζ. Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο, μαζί με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Κέιν, να συνεργαστούν με το Ισραήλ και τον Λίβανο για την επίτευξη μιας Διαρκούς Ειρήνης. Ήταν τιμή μου να λύσω 9 πολέμους σε όλο τον κόσμο και αυτός θα είναι ο 10ος, οπότε ας το κάνουμε!» έγραψε ο Τραμπ.

Με νεότερη ανάρτησή του ο Τραμπ ενημέρωσε πως «θα προσκαλέσω τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπίμπι Νετανιάχου, και τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, στον Λευκό Οίκο για τις πρώτες ουσιαστικές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου από το 1983, πριν από πολύ καιρό. Και οι δύο πλευρές θέλουν να δουν ειρήνη, και πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί σύντομα!».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά την ανακοίνωση Τραμπ για εκεχειρία ωστόσο υπήρξαν αντιδράσεις. Η ισραηλινή εφημερίδα Yedioth Ahronoth, ανέφερε πως κάποιοι Ισραηλινοί υπουργοί ήταν έξαλλοι γιατί ενημερώθηκαν για την κατάπαυση μέσω της ανάρτησης Τραμπ.

Στο Ισραήλ, ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μια ασυνήθιστη τηλεφωνική επικοινωνία μόλις 5 λεπτών με όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας του για να ενημερώσει για την κατάπαυση του πυρός, υπογραμμίζοντας τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης. Σημείωσε, σύμφωνα με την εφημερίδα, ότι η κατάπαυση έγινε κατόπιν αιτήματος του Τραμπ. Παρά την ανακοίνωση, παρέμειναν ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της καθώς οι μάχες συνεχίζονταν στο πεδίο της μάχης με τη Χεζμπολάχ να εκτοξεύει πυραύλους και drones προς τις βόρειες κοινότητες αλλά και με ισραηλινές επιθέσεις σε όλο τον νότιο Λίβανο.

Το παρασκήνιο

Νωρίτερα η ισραηλινή Haaretz, επικαλούμενη αξιωματούχο των IDF, είχε μεταδώσει πληροφορίες ότι ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 7:00 μ.μ. τοπική ώρα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υψηλόβαθμοι διοικητές των IDF έλαβαν οδηγίες να προετοιμάσουν τις δυνάμεις, που αναπτύσσονται στο νότιο Λίβανο για την εκεχειρία. Η ίδια πηγή αναφέρει πως η πληροφορία που μεταφέρθηκε στις ισραηλινές δυνάμεις ανέφερε πως η κατάπαυση του πυρός θα ξεκινήσει μεταξύ 7:00 μ.μ. και μεσάνυχτα.

«Όχι» του Αούν σε επικοινωνία με Νετανιάχου

Ωστόσο, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν είχε απορρίψει το αίτημα των ΗΠΑ για απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Ο πρόεδρος του Λιβάνου αρνήθηκε μια απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου και ενημέρωσε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο γι' αυτό», ανέφερε πηγή στο AFP, προσθέτοντας ότι «η αμερικανική πλευρά έδειξε κατανόηση».

Σημειώνεται ότι ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι «ηγέτες» των δύο χωρών θα μιλήσουν την επόμενη μέρα, δηλαδή σήμερα.

Σύμφωνα με λιβανέζικη πηγή που επικαλείται η Haaretz, ο Αούν θεωρούσε ότι υπάρχει ευρεία αντίθεση στο να έχουν οι αρχηγοί κρατών μια άμεση συνομιλία ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του. Η επικοινωνία με τον Νετανιάχου θα περιέπλεκε την εσωτερική πολιτική.

Ένας άλλος λόγος της άρνησης του Αούν ήταν η διαρροή και η επιβεβαίωση της συνομιλίας από τους Ισραηλινούς υπουργούς. «Η συζήτηση στο Ισραήλ, τόσο από τον πρέσβη πριν από δύο ημέρες όσο και σήμερα το πρωί σχετικά με τη συνομιλία, ενέτεινε μόνο την απογοήτευση», δήλωσε η πηγή στη Haaretz.

«Ο πρόεδρος Αούν οφείλει απαντήσεις στον λιβανέζικο λαό εάν πραγματοποιηθεί και δημοσιοποιηθεί μια τέτοια συνομιλία», ανέφερε η πηγή. «Ο Νετανιάχου και ο Τραμπ θέλουν αυτή τη συνομιλία για σκοπούς δημοσίων σχέσεων. Ο Αούν είναι πρόεδρος μιας χώρας που δέχεται επίθεση με πολύ σοβαρή εσωτερική πόλωση και δεν μπορεί να είναι εταίρος σε μια διαδικασία που δεν έχει προοπτικές ή αποτελέσματα».

Επικοινωνία Αούν - Τραμπ

Μετά την άρνηση του πρόεδρου του Λιβάνου στο αμερικανικό αίτημα, ο Αούν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα το απόγευμα, σύμφωνα με την προεδρία του Λιβάνου. Αυτή είναι η πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών από τότε που ο Αούν ανέλαβε πρόεδρος τον Ιανουάριο του 2025.

Η προεδρία του Λιβάνου ανέφερε σχετικά σε ανάρτησή της πως «Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Προέδρου του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν. Κατά τη διάρκειά της, ο Πρόεδρος Αούν δήλωσε την ευγνωμοσύνη του για τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Τραμπ προκειμένου να επιτευχθεί κατάπαυση πυρός στο Λίβανο και να εξασφαλιστεί μόνιμη ειρήνη και σταθερότητα, ενόψει της επίτευξης ειρηνικής διαδικασίας στην περιοχή.

»Επιπλέον, του ευχήθηκε να συνεχίσει αυτές τις προσπάθειες για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες το συντομότερο δυνατό. Ο Τραμπ απάντησε εκφράζοντας την υποστήριξή του στον Πρόεδρο Αούν και τον Λίβανο, τονίζοντας τη δέσμευσή του να ικανοποιηθεί το λιβανικό αίτημα για κατάπαυση πυρός το ταχύτερο δυνατό».

{https://x.com/LBpresidency/status/2044788986908963287}