Η ισραηλινή εφημερίδα αναφέρει ότι έχει δοθεί εντολή στους IDF για εκεχειρία στον Λίβανο, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 7 μ.μ. (τοπική ώρα).

Ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 7:00 μ.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με αξιωματούχους των IDF, που επικαλείται η ισραηλινή Haaretz.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υψηλόβαθμοι διοικητές των IDF έλαβαν οδηγίες να προετοιμάσουν τις δυνάμεις, που αναπτύσσονται στο νότιο Λίβανο για την εκεχειρία. Η ίδια πηγή αναφέρει πως η πληροφορία που μεταφέρθηκε στις ισραηλινές δυνάμεις ανέφερε πως η κατάπαυση του πυρός θα ξεκινήσει μεταξύ 7:00 μ.μ. και μεσάνυχτα.

«Όχι» του Αούν σε επικοινωνία με Νετανιάχου

Νωρίτερα ωστόσο, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν απέρριψε το αίτημα των ΗΠΑ για απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ο πρόεδρος του Λιβάνου αρνήθηκε μια απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου και ενημέρωσε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο γι' αυτό», ανέφερε πηγή στο AFP, προσθέτοντας ότι «η αμερικανική πλευρά έδειξε κατανόηση».

Σημειώνεται ότι ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι «ηγέτες» των δύο χωρών θα μιλήσουν την επόμενη μέρα, δηλαδή σήμερα.

* Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με λιβανέζικη πηγή που επικαλείται η Haaretz, ο Αούν κατανοεί ότι υπάρχει ευρεία αντίθεση στο να έχουν οι αρχηγοί κρατών μια άμεση συνομιλία ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του. Το εύρος της συνομιλίας παρέμεινε ασαφές ενώ όπως ανέφερε η πηγή, η επικοινωνία με τον Νετανιάχου θα περιέπλεκε την εσωτερική πολιτική.

Ένας άλλος λόγος της άρνησης του Αούν είναι η διαρροή και η επιβεβαίωση της συνομιλίας από τους Ισραηλινούς υπουργούς. «Η συζήτηση στο Ισραήλ, τόσο από τον πρέσβη πριν από δύο ημέρες όσο και σήμερα το πρωί σχετικά με τη συνομιλία, ενέτεινε μόνο την απογοήτευση», δήλωσε η πηγή στη Haaretz.

«Ο πρόεδρος Αούν οφείλει απαντήσεις στον λιβανέζικο λαό εάν πραγματοποιηθεί και δημοσιοποιηθεί μια τέτοια συνομιλία», ανέφερε η πηγή. «Ο Νετανιάχου και ο Τραμπ θέλουν αυτή τη συνομιλία για σκοπούς δημοσίων σχέσεων. Ο Αούν είναι πρόεδρος μιας χώρας που δέχεται επίθεση με πολύ σοβαρή εσωτερική πόλωση και δεν μπορεί να είναι εταίρος σε μια διαδικασία που δεν έχει προοπτικές ή αποτελέσματα».

Επικοινωνία Αούν - Τραμπ

Μετά την άρνηση του πρόεδρου του Λιβάνου στο αμερικανικό αίτημα, ο Αούν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα το απόγευμα, σύμφωνα με την προεδρία του Λιβάνου. Αυτή είναι η πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών από τότε που ο Αούν ανέλαβε πρόεδρος τον Ιανουάριο του 2025.

Η προεδρία του Λιβάνου ανέφερε σχετικά σε ανάρτησή της πως «Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Προέδρου του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν. Κατά τη διάρκειά της, ο Πρόεδρος Αούν δήλωσε την ευγνωμοσύνη του για τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Τραμπ προκειμένου να επιτευχθεί κατάπαυση πυρός στο Λίβανο και να εξασφαλιστεί μόνιμη ειρήνη και σταθερότητα, ενόψει της επίτευξης ειρηνικής διαδικασίας στην περιοχή.

»Επιπλέον, του ευχήθηκε να συνεχίσει αυτές τις προσπάθειες για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες το συντομότερο δυνατό. Ο Τραμπ απάντησε εκφράζοντας την υποστήριξή του στον Πρόεδρο Αούν και τον Λίβανο, τονίζοντας τη δέσμευσή του να ικανοποιηθεί το λιβανικό αίτημα για κατάπαυση πυρός το ταχύτερο δυνατό».

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο

Παρά τις πληροφορίες για κατάπαυση του πυρός ακόμα και σε λίγες ώρες, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει της επιθέσεις στη χώρα, Την Πέμπτη, κατεδάφισε την τελευταία διάβαση πάνω από τον ποταμό Λιτάνι, ο οποίος διασχίζει τον Λίβανο, σύμφωνα με τα λιβανέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης, αποκόπτοντας δεκάδες χιλιάδες κατοίκους στο νότο από κρίσιμες παροχές ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν «δύο συνεχόμενες αεροπορικές επιδρομές» στη γέφυρα Κασμίγιε που συνδέει την παράκτια πόλη Σιδώνα με τη νότια πόλη Τύρο, «καταστρέφοντάς την ολοσχερώς», ανέφερε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).

«Πριν από αυτές τις αεροπορικές επιδρομές, ένα drone είχε επίσης πραγματοποιήσει δύο ξεχωριστές επιθέσεις κοντά στην ίδια γέφυρα», πρόσθεσε το NNA. Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και δύο άλλα τραυματίστηκαν από την επίθεση, σύμφωνα με τον λιβανέζικο στρατό.

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε στο CNN ότι οι δυνάμεις «δεν στόχευσαν» τη γέφυρα, αλλά πρόσθεσε ότι επιτέθηκαν «στην περιοχή». Το Ισραήλ έχει εντείνει τις θανατηφόρες επιθέσεις στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες ημέρες. Μόλις την Τετάρτη, ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ διέταξε τα στρατεύματα να μετατρέψουν τις γειτονιές νότια του ποταμού Λιτάνι σε «ζώνη απαγόρευσης για τους μαχητές της Χεζμπολάχ». Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σε ζωτικές υποδομές για τους πολίτες, που προσπαθούν να έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, και τρόφιμα στον Λίβανο μπορεί να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου.

Μεταξύ 12 Μαρτίου και 8 Απριλίου, οι ισραηλινές δυνάμεις «κατέστρεψαν συστηματικά ή προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε όλες τις κύριες γέφυρες» που συνδέουν περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνι με την υπόλοιπη χώρα του Λιβάνου, σύμφωνα με το Human Rights Watch (HRW), καθιστώντας τη γέφυρα Κασμίγιε τη «μοναδική κύρια εναπομένουσα λειτουργική διέλευση» από τις 10 Απριλίου.

«Αυτές οι επιθέσεις είχαν περιορίσει σημαντικά την ικανότητα των πολιτών να μετακινούνται με ασφάλεια και των κρατικών θεσμών, των ανθρωπιστικών οργανώσεων, των νοσοκομείων και των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης να παρέχουν βοήθεια και ιατρική περίθαλψη», πρόσθεσε το HRW.

Με πληροφορίες του Haaretz/CNN/Al Jazeera