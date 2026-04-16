Ο Λίβανος διαψεύδει τις διαβεβαίωσεις Τραμπ για απευθείας συνομιλίες Νετανιάχου-Αούν σήμερα Πέμπτη.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, υπογράμμισε την Πέμπτη πως μια άμεση και συνολική κατάπαυση του πυρός αποτελεί τη «φυσική» και μοναδική οδό για την έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ.

Κατά τη συνάντησή του την Πέμπτη με τον Βρετανό υφυπουργό για θέματα Μέσης Ανατολής, Χάμις Φάλκοβερ, ο Αούν τόνισε ότι «οι διαπραγματεύσεις αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των λιβανέζικων αρχών», επισημαίνοντας πως πρόκειται για ζήτημα κυριαρχίας στο οποίο δεν μπορούν να εμπλέκονται ανεπίσημοι φορείς.

Όπως ανέφερε, το κράτος παραμένει προσηλωμένο στον τερματισμό της στοχοποίησης αμάχων και της καταστροφής χωριών, ενώ επανέλαβε ότι η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του λιβανέζικου στρατού έως τα διεθνή σύνορα και την εδραίωση της αποκλειστικής κρατικής εξουσίας.

Πρόσθεσε ακόμη ότι η εξάλειψη όλων των παράνομων ένοπλων ομάδων αποτελεί κεντρικό στόχο, σημειώνοντας πως οι κυβερνητικές αποφάσεις για το μονοπώλιο της χρήσης βίας από το κράτος θα εφαρμοστούν αποφασιστικά, ανταποκρινόμενες στην επιθυμία των Λιβανέζων πολιτών να είναι το κράτος ο μοναδικός εγγυητής ασφάλειας και σταθερότητας.

Υπενθυμίζεται πως πρώτος ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε χθες για απευθείας συνομιλίες των ηγετών Ισράηλ-Λιβάνου: «Προσπαθώ να δημιουργήσω λίγο χώρο για να ανασάνουν το Ισραήλ και ο Λίβανος. Έχει περάσει πολύς καιρός που οι δυο ηγέτες δεν έχουν μιλήσει, κάπου 34 χρόνια. Αυτό θα γίνει αύριο. Ωραία!», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε σήμερα η υπουργός και μέλος του ισραηλινού συμβουλίου ασφαλείας Γκάλια Γκαμλιέλ κι αυτό ενώ λιβανέζος αξιωματούχος είχε νωρίτερα ξεκαθαρίσει πως η Βυρητός δεν είχε λάβει καμία σχετική πληροφορία.

Μεσολάβηση Ρούμπιο για τριμερή τηλεφωνική επικοινωνία

Το λιβανέζικο τηλεοπτικό κανάλι Al Jadeed ανέφερε νωρίτερα σήμερα πως βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τη οργάνωση τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του Ισραήλ, του Λιβάνου και των ΗΠΑ.

Επικαλούμενο διπλωματικές πηγές, το Al Jadeed ανέφερε ότι οι μεσολαβητές προσπαθούν να φέρουν σε επαφή τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Τζόζεφ Αούν, με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο να συμμετέχει επίσης στη συζήτηση.

Σημειώνεται πως ο Ρούμπιο φιλοξένησε τις πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων στην Ουάσινγκτον την Τρίτη.