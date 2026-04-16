«Έχει περάσει πολύς καιρός που οι δυο ηγέτες δεν έχουν μιλήσει, κάπου 34 χρόνια. Αυτό θα γίνει αύριο (σ.σ.: σήμερα)», έγραψε ο Τραμπ.

Οι «ηγέτες» του Ισραήλ και του Λιβάνου θα μιλήσουν εντός της ημέρας, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη το βράδυ (τοπική ώρα) ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την επομένη απευθείας συνομιλιών των δυο χωρών στην Ουάσιγκτον.

«Προσπαθώ να δημιουργήσω λίγο χώρο για να ανασάνουν το Ισραήλ και ο Λίβανος. Έχει περάσει πολύς καιρός που οι δυο ηγέτες δεν έχουν μιλήσει, κάπου 34 χρόνια. Αυτό θα γίνει αύριο. Ωραία!», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Δεν διευκρίνισε σε ποιους «ηγέτες» αναφέρεται ακριβώς.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η τελευταία φορά που Ισραηλινοί και Λιβανέζοι ηγέτες κάθισαν στο ίδιο τραπέζι για να συζητήσουν ένα ευρύ πλαίσιο ειρήνης ήταν κατά τη Διάσκεψη της Μαδρίτης το 1991.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά από εκείνη τη σύνοδο, οι διμερείς διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν στην Ουάσινγκτον έως το 1993. Ωστόσο, οι προσπάθειες τελικά βάλτωσαν χωρίς να υπογραφεί συνθήκη ειρήνης.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η επικοινωνία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ είναι σχεδόν αποκλειστικά έμμεση, λόγω των εχθροπραξιών, αλλά και εξαιτίας ενός νόμου του 1955 του Λιβάνου - που τυπικά εξακολουθεί να ισχύει - ο οποίος απαγορεύει την επαφή και τις εμπορικές συναλλαγές με το Ισραήλ, καθώς και λόγω της σημαντικής πολιτικής επιρροής της Χεζμπολάχ στη χώρα.

Ο διάλογος διεξάγεται συνήθως μέσω της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ UNIFIL ή μέσω μεσολαβητών των Ηνωμένων Πολιτειών.