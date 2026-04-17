Οι περισσότεροι Ισραηλινοί ήθελαν να συνεχιστεί η μάχη εναντίον της Χεζμπολάχ. Οι επικριτές του Νετανιάχου υποστηρίζουν ότι είτε δεν μπορεί είτε δεν θέλει να αντισταθεί στον Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να πανηγυρίζει την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ωστόσο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν βρίσκεται στην ίδια θέση.

Οι Ισραηλινοί ψηφοφόροι δεν ήθελαν να τελειώσουν οι μάχες.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η συντριπτική πλειοψηφία ήθελε ο ισραηλινός στρατός να συνεχίσει να ασκεί πίεση στη Χεζμπολάχ, έως ότου η οργάνωση, την οποία υποστηρίζει το Ιράν, καταστραφεί ή αναγκαστεί να αφοπλιστεί. Αυτό, άλλωστε, είχε υποσχεθεί να κάνει ο Νετανιάχου.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, αν και διστακτικά, υπέκυψε γρήγορα την Πέμπτη, όταν ο Τραμπ πίεσε για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο - την ίδια αντίδραση είχε ο Νετανιάχου και σε προηγούμενες εκεχειρίες που είχε ενορχηστρώσει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πλέον, οι επικριτές του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ακόμη και ορισμένοι από τους συμμάχους του στη δεξιά, βλέπουν κάτι που είναι ολοφάνερο: την αδυναμία του να αντισταθεί στην πίεση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Μια εκεχειρία πρέπει να προκύπτει από θέση ισχύος και να αποτελεί απόφαση του Ισραήλ, αντανακλώντας διαπραγματευτική ισχύ που εξυπηρετεί τις συνομιλίες», δήλωσε ο Γκάντι Άιζενκοτ, πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, του οποίου το νέο κεντρώο κόμμα της αντιπολίτευσης, Yashar, σημειώνει άνοδο στις δημοσκοπήσεις. «Διαμορφώνεται ένα μοτίβο κατά το οποίο μας επιβάλλονται εκεχειρίες - στη Γάζα, στο Ιράν και τώρα στον Λίβανο», τόνισε.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή ανατροπή σε σχέση με τον ρόλο του Νετανιάχου στο να πείσει προσωπικά τον Τραμπ να συμμετάσχει εξαρχής στις επιθέσεις κατά του Ιράν - μια σκληρή προσπάθεια πειθούς ότι η Τεχεράνη ήταν ώριμη για αλλαγή καθεστώτος, μια συνδυασμένη επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ θα μπορούσε να ανατρέψει γρήγορα την Ισλαμική Δημοκρατία, και οι ανησυχίες για αντίποινα του Ιράν με κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και επίθεση σε αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή ήταν υπερβολικές. Καμία από αυτές τις διαβεβαιώσεις δεν αποδείχθηκε αληθινή.

Ένα βασικό στοιχείο της απήχησης του Νετανιάχου προς τους ψηφοφόρους του - το επιχείρημα ότι ο στενός δεσμός και η στρατηγική του σύμπνοια με τον Τραμπ τον καθιστούν μοναδικά ικανό να διασφαλίσει την ασφάλεια του Ισραήλ - φαίνεται πλέον πολύ λιγότερο πειστικό.

«Ο Νετανιάχου επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε ο πόλεμος», δήλωσε ο Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ, πρώην διαπραγματευτής για τη Μέση Ανατολή που εργάζεται πλέον στο Carnegie Endowment for International Peace. «Δεν θα επηρεάσει όμως τον τρόπο με τον οποίο θα τελειώσει», προσθέτει.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του φέτος - ο κυβερνητικός συνασπισμός του βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις - προσπάθησε να καθησυχάσει τους Ισραηλινούς σχετικά με την παύση των εχθροπραξιών με τη Χεζμπολάχ, λέγοντας ότι οι στρατιώτες θα παραμείνουν σε μια ζώνη ασφαλείας που εκτείνεται 10 χιλιόμετρα μέσα στο Λίβανο. Αυτό, όπως είπε, θα αποτρέψει τυχόν εισβολές στο Ισραήλ και τη χρήση αντιαρματικών πυραύλων από τη Χεζμπολάχ για τον εκφοβισμό των κοινοτήτων στα σύνορα.

«Φυσικά, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα», παραδέχτηκε ο Νετανιάχου σε τηλεοπτικό διάγγελμα. «Έχουν ακόμα πυραύλους», είπε.

Ωστόσο, ο Νετανιάχου είπε ότι αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο των συνομιλιών για αυτό που χαρακτήρισε ως «ιστορική ειρηνευτική συμφωνία με τον Λίβανο».

Ανάλυση: New York Times