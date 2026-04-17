Η μεγαλύτερoς κλάδος της οικονομίας της Κύπρου, ο τουρισμός, έχει πληγεί από τον πόλεμο στο Ιράν και η Λευκωσία ελπίζει ότι η «παρέλαση» ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα της δώσει ώθηση.

Η Κύπρος στέλνει νέο μήνυμα στους ανήσυχους τουρίστες: αν το νησί είναι αρκετά ασφαλές για τους 27 ηγέτες της ΕΕ, τότε σίγουρα είναι αρκετά ασφαλές και για τις διακοπές σας.

Η Λευκωσία ελπίζει ότι η επικείμενη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών ίσως βοηθήσει να σωθεί ο κλάδος του τουρισμού στο νησί, που έχει κλονιστεί σοβαρά από τον πόλεμο που μαίνεται κοντά του.

Η Κύπρος βρίσκεται μόλις 1.200 χιλιόμετρα από το Ιράν. Στις αρχές Μαρτίου, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της σύγκρουσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ένα drone τύπου Shahed έπληξε βρετανική βάση στο νησί, προκαλώντας κύμα ταξιδιωτικών ακυρώσεων καθώς ξένες κυβερνήσεις προειδοποίησαν τους ταξιδιώτες να μείνουν μακριά.

Τώρα η Λευκωσία προσπαθεί να προχωρήσει μπροστά. Η Κύπρος ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ αυτό το εξάμηνο και θα φιλοξενήσει τους 27 ηγέτες της Ένωσης αργότερα αυτόν τον μήνα - πρώτα στην τουριστική πόλη της Αγία Νάπα στις 23 Απριλίου και στη συνέχεια στην πρωτεύουσα Λευκωσία στις 24 Απριλίου.

Για την Κύπρο, η σύνοδος δεν είναι απλώς ένα διπλωματικό γεγονός. Είναι και μια τεράστια, υψηλού προφίλ εκστρατεία καθησυχασμού, αναφορικά με την ασφάλεια στο νησί.

«Πάνω απ’ όλα, είναι ψήφος εμπιστοσύνης προς την Κυπριακή Δημοκρατία», δήλωσε στο Politico ο Κώστας Κουμής, υπουργός Τουρισμού της Κύπρου. «Η διοργάνωση ενός τόσο σημαντικού γεγονότος στην Κύπρο μπορεί να διαδώσει ακόμη πιο δυνατά το μήνυμα ότι η ασφάλεια αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν πρόκειται να ανταλλάξουν έγγραφα πολιτικής με ξαπλώστρες δίπλα στην πισίνα. Ωστόσο, ο Αντώνης Ορθοδόξου, εκπρόσωπος της ένωσης τουριστικών επιχειρήσεων της Κύπρου ACTTA, δήλωσε ότι η εικόνα που θα προβληθεί έχει της σημασία της.

«Ελπίζω αυτή η σύνοδος κορυφής να αποτελέσει την αρχή για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου για την ασφάλεια της Κύπρου», τόνισε. «Αν έρθετε στην Κύπρο, θα διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβάστε», πρόσθεσε.

Τόνωση της οικονομίας

Υπάρχει επίσης και το καθόλου αμελητέο ζήτημα της άμεσης οικονομικής τόνωσης. Ο τουρισμός αντιπροσωπεύει περίπου το 15% της κυπριακής οικονομίας, και μια μικρή «εισβολή» από τις Βρυξέλλες φέρνει τα δικά της οφέλη: εκατοντάδες κρατήσεις ξενοδοχειακών δωματίων, γεμάτα εστιατόρια/μπαρ, καθώς και ένας μικρός στρατός αξιωματούχων, προσωπικού ασφαλείας και δημοσιογράφων που όλοι χρειάζονται ένα μέρος για να κοιμηθούν, να φάνε και να στείλουν τα ρεπορτάζ τους.

«Πολλοί άνθρωποι που εργάζονται στην ΕΕ θα έρθουν», είπε ο Ορθοδόξου. «Οπότε θα έρθουν κάποια χρήματα».

Η σύνοδος κορυφής επίσης θα στείλει μήνυμα υποστήριξης προς την Κύπρο, μετά την αναβολή αρκετών σημαντικών συναντήσεων της ΕΕ στο νησί κατά την πρώτη φάση του πολέμου με το Ιράν, όπως δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ.

Η ζημιά δεν ήταν μόνο ψυχολογική. Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν εκτοξευθεί καθώς αυξήθηκαν τα κόστη καυσίμων, με ορισμένα εισιτήρια μετ' επιστροφής από τις Βρυξέλλες να ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Κύπριος αξιωματούχος χαρακτήρισε στο Politico τις τιμές ως καταστροφή για την Κύπρο.

Ακόμη και αν η σύνοδος κορυφής συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, οι αξιωματούχοι δεν έχουν ψευδαισθήσεις ότι μία μεγάλη φωτογραφική στιγμή της ΕΕ θα επανορθώσει πλήρως τη ζημιά.

«Σίγουρα τα περσινά ρεκόρ δεν θα επιτευχθούν», αναφέρει ο κ. Κουμής. «Ο μήνας Μάρτιος έχει επηρεαστεί, ο μήνας Απρίλιος επίσης...»

Πηγή: Politico