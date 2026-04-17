Διαβάστε όλη την απόφαση για τον κοινωνικό τουρισμό της ΔΥΠΑ για πάνω από 100.000 δικαιούχους.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027, το οποίο προβλέπει τη χορήγηση 300.000 επιταγών σε δικαιούχους σε όλη τη χώρα.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με ενεργή σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, καθώς και ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ που έχουν καταβάλει εισφορές υπέρ ανεργίας σε διάστημα 12 μηνών πριν την αίτηση. Παράλληλα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν και άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ, με τουλάχιστον τρεις συνεχόμενους μήνες ανεργίας.

Ποιοι θεωρούνται ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι τα μέλη της οικογένειας των δικαιούχων. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται παιδιά ηλικίας από 5 έως 18 ετών, καθώς και ενήλικα τέκνα που είναι έμμεσα ασφαλισμένα ή έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω. Στους ωφελούμενους εντάσσονται επίσης οι σύζυγοι, εφόσον είναι έμμεσα ασφαλισμένοι, αλλά και συνοδοί ατόμων με αναπηρία, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και πιστοποιείται αρμοδίως.

Διάρκεια και παροχές

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το πρόγραμμα διαθέτει προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ και καλύπτει διακοπές με επιδότηση μέσω voucher. Η διάρκεια διαμονής διαφοροποιείται ανά περιοχή:

Έως 6 διανυκτερεύσεις στο γενικό πρόγραμμα, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή

Έως 10 διανυκτερεύσεις σε νησιά όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος, χωρίς ιδιωτική συμμετοχή

Έως 12 διανυκτερεύσεις σε περιοχές όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), επίσης χωρίς ιδιωτική συμμετοχή

Επιπλέον, οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% σε περιόδους αιχμής, όπως τον Αύγουστο, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, ενώ σε συγκεκριμένες περιοχές η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πώς γίνεται η διαδικασία

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι δικαιούχοι μπορούν να αναζητήσουν διαθέσιμα καταλύματα μέσω του Μητρώου Παρόχων στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ. Η αναζήτηση γίνεται με φίλτρα ανά περιοχή και τύπο καταλύματος. Αφού επιλεγεί το κατάλυμα, ακολουθεί απευθείας επικοινωνία για κράτηση, ενώ η επιταγή ενεργοποιείται κατά την άφιξη με την επίδειξη του μοναδικού αριθμού voucher.

Δείτε την απόφαση