Tο πρόγραμμα ανοιχτής καινοτομίας του ΔΑΑ και του ACE δίνει σε startups τη δυνατότητα να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε πιλοτικές εφαρμογές στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) και το ACE - ο Incubator του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών - ανακοινώνουν την έναρξη του 5ου κύκλου του προγράμματος “The Digital Gate”, καλώντας startups και καινοτόμες ομάδες να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν τεχνολογικές λύσεις σε πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον αεροδρομίου.

Το Digital Gate αποτελεί ένα πρόγραμμα ανοιχτής καινοτομίας που συνδέει startups με τις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες ενός διεθνούς αεροδρομίου. Σε αντίθεση με έναν κλασικό διαγωνισμό, δίνει έμφαση στην ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή λύσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν στις λειτουργίες ενός σύγχρονου αεροδρομίου.

Το Digital Gate απευθύνεται σε startups και καινοτόμες ομάδες που διαθέτουν λειτουργικό προϊόν ή ώριμο πρωτότυπο και επιθυμούν να δοκιμάσουν τη λύση τους σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Οι συμμετέχοντες καλούνται να προτείνουν λύσεις σε τομείς όπως Airport Safety & Operations, Seamless Digital Passenger Experience, AI-Driven Operational Optimization και Secure Data Management & Advanced Analytics.

Τι κερδίζουν οι ομάδες που θα συμμετάσχουν

Οι ομάδες που θα επιλεγούν, θα έχουν τη δυνατότητα:

να δοκιμάσουν τη λύση τους σε πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον αεροδρομίου

να συνεργαστούν με στελέχη του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

να λάβουν mentoring και επιχειρηματική υποστήριξη από το ACE

να ενισχύσουν την αξιοπιστία και το επενδυτικό προφίλ της λύσης τους μέσω πιλοτικής εφαρμογής

να διεκδικήσουν χρηματοδοτική υποστήριξη για την ανάπτυξη του Proof-of-Concept

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών σε συνεργασία με το ACE, ενώ θα υποστηριχθεί επίσης από πανεπιστήμια και επενδυτικά κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου (VCs) που θα συμβάλουν με τεχνογνωσία, mentoring και πρόσβαση σε επενδυτικά δίκτυα ως Ecosystem Partners.

Οι ενδιαφερόμενες ομάδες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του προγράμματος thedigitalgate.gr. Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 26 Απριλίου 2026. Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω e-mail στο info@acein.aueb.gr ή τηλεφωνικά στο 2108203822 / 827 / 829.