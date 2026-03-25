Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, τα οποία καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Κύρια Σημεία

Η επιβατική κίνηση το 2025 ανήλθε σε 34,0 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 6,7% σε σχέση με το 2024.

Τα Συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 1,5% σε 675,6 εκατ. ευρώ το 2025, κυρίως λόγω της αύξησης της επιβατικής κίνησης αλλά και της αναπροσαρμογής των τελών αεροδρομίου σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Το Προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 394,9 εκατ. ευρώ, 7.0% χαμηλότερο σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με τους βραχυπρόθεσμους στόχους του ΔΑΑ, ενώ το περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA διαμορφώθηκε σε 58,5%.

Τα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε 207,3 εκατ. ευρώ, όπως αναμενόταν, μειωμένα κατά 12,1%, λόγω της εξάντλησης του Μεταφερόμενου Ποσού , η οποία αντισταθμίζεται εν μέρει από την αύξηση Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων.

Το Πρόγραμμα Επέκτασης του Αεροδρομίου βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον πολυώροφο χώρο στάθμευσης οχημάτων (MSP) και τον βορειοδυτικό χώρο στάθμευσης αεροσκαφών σε κατασκευαστική φάση, ενώ η διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση του Κύριου Αεροσταθμού (MTB) και του Δορυφορικού Αεροσταθμού (STB) βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Η ανάθεση του έργου αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Οι επενδύσεις της περιόδου ανήλθαν σε 161,0 εκατ. ευρώ, έναντι 33,0 εκατ. ευρώ το 2024, αντικατοπτρίζοντας την δυναμική υλοποίηση του Προγράμματος Επέκτασης του Αεροδρομίου.

Θα προταθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η διανομή μερίσματος 204,86 4 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα 0,66 ευρώ ανά μετοχή, εκ των οποίων 100 εκατ. ευρώ θα διανεμηθούν μέσω του προαιρετικού Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend), ενώ το υπόλοιπο ποσό των 104,86 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σε μετρητά.

Ο κ. Γεώργιος Καλλιμασιάς, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του ΔΑΑ, δήλωσε:

«To 2025 ήταν ακόμη ένα ισχυρό έτος για τον ΔΑΑ, με την επιβατική κίνηση να σημειώνει αύξηση +6,7% και να ανέρχεται σε επίπεδα ρεκόρ, στα 34 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας την ισχυρότερη ανάκαμψη μετά την πανδημία μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων. Ανακοινώσαμε ένα ιδιαίτερα ελκυστικό χαρτοφυλάκιο νέων προορισμών για τους επιβάτες μας, ενώ η Αθήνα αναδείχθηκε ως το δεύτερο πιο διασυνδεδεμένο αεροδρόμιο μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2025, το Προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 394,9 εκατ. ευρώ και διατηρήσαμε τη δέσμευσή μας για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ασφάλεια και αποδοτική λειτουργία.

Το εμβληματικό Πρόγραμμα Επέκτασης του Αεροδρομίου προχωρά, με την έναρξη της κατασκευαστικής φάσης του μεγαλύτερου πολυώροφου χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Ελλάδα, καθώς και των εργασιών για τον νέο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών στο βορειοδυτικό τμήμα του Αεροδρομίου. Παράλληλα, η διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση του Κύριου Αεροσταθμού και του Δορυφορικού Αεροσταθμού βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με την ανάθεση του έργου να αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Για το 2026, βασιζόμενοι στην ισχυρή χρηματοοικονομική μας θέση με ένα σαφές πλάνο χρηματοδότησης, καθώς και στην ανθεκτικότητα της ζήτησης αεροπορικού ταξιδιού για την Αθήνα, εν μέσω γεωπολιτικής αστάθειας, παραμένουμε προσηλωμένοι στην πειθαρχημένη υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου. Παράλληλα, θέτουμε τις βάσεις για υψηλότερη μακροπρόθεσμη δυναμικότητα και βιώσιμη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας.»

Εξελίξεις στην επιβατική κίνηση

Το 2025 αποτέλεσε ακόμη ένα επιτυχημένο έτος για το Αεροδρόμιο της Αθήνας, με την επιβατική κίνηση να ανέρχεται σε 33,99 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 6,7%, σημαντικά υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι επιβάτες εσωτερικού και εξωτερικού ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2024 κατά 2,2% και 8,6% αντίστοιχα. Η Αθήνα κατατάσσεται επίσης στην πρώτη θέση στην Ευρώπη ως προς την ανάκαμψη μετά την πανδημία, με αύξηση 33% σε σύγκριση με το 2019. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερά ισχυρή δυναμική της αγοράς της Αθήνας, παρά τις συνεχείς προκλήσεις και οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αυξανόμενη ζήτηση για ολιγοήμερα ταξίδια στην Αθήνα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, στην ανθεκτικότητα της ζήτησης για ταξίδια αναψυχής, καθώς και στην αποτελεσματικότητα της στρατηγικής ανάπτυξης δρομολογίων και επιβατικής κίνησης της Εταιρείας του Αεροδρομίου.

Η επέκταση της ζήτησης σε περιόδους χαμηλής κίνησης αντικατοπτρίζεται επίσης στην κατανομή της αύξησης της επιβατικής κίνησης, με τους πέντε μήνες που ιστορικά καταγράφουν τον χαμηλότερο αριθμό επιβατών (Ιανουάριος - Μάρτιος και Νοέμβριος - Δεκέμβριος) να επιτυγχάνουν τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης, κατά μέσο όρο περίπου 10%, σε σύγκριση με περίπου 5% την περίοδο μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου.

Το δίκτυο δρομολογίων του Αεροδρομίου ενισχύθηκε περαιτέρω το 2025, με την Αθήνα να συνδέεται απευθείας, μέσω τακτικών δρομολογίων, με 164 πόλεις-προορισμούς (έναντι 157 το 2024) σε 55 χώρες (αμετάβλητες από το 2024), τα οποία εκτελούνται από 70 αεροπορικές εταιρείες (έναντι 68 το 2024).

Η πρόσφατη κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων συμβάλλει σε μεγαλύτερη αβεβαιότητα παγκοσμίως, η οποία ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στον κλάδο των αερομεταφορών και των αεροδρομίων. Το 2025, η επιβατική κίνηση που σχετίζεται με τη Μέση Ανατολή αντιπροσώπευε περίπου το 7,5% της συνολικής κίνησης. Η Εταιρεία συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ωστόσο προς το παρόν δεν αναμένεται σημαντική επίπτωση στην οικονομική επίδοση της Εταιρείας, η οποία προστατεύεται από την σταθερότητα του ρυθμιστικού πλαισίου.

