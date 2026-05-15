Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση, μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, με αφορμή ακίνητο της οικογένειάς του που μισθώνεται από το Κτηματολόγιο.

Ύστερα από τη σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στη Χαριλάου Τρικούπη και κυβερνητικά στελέχη, όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Παύλος Μαρινάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέλεξε το βράδυ της Τετάρτης (14.5.26) να δώσει ο ίδιος αναλυτικές απαντήσεις για την υπόθεση, επιχειρώντας να αποδομήσει, σημείο προς σημείο, όσα του καταλογίζει η κυβέρνηση.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε σε όλα τα ζητήματα που έχουν τεθεί στη δημόσια συζήτηση: από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου και τις αιχμές περί ευνοϊκής μεταχείρισης επί πρωθυπουργίας Γιώργου Παπανδρέου, έως τα έσοδα από την ενοικίαση, τις εργασίες ανακαίνισης και τους ισχυρισμούς περί μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό.

Στη συνέχεια, έκανε λόγο για οργανωμένη προσπάθεια ηθικής και πολιτικής του εξόντωσης, παραλληλίζοντας την υπόθεση με το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπου –όπως είπε– βρέθηκε ξανά στη θέση του απολογούμενου, παρότι ήταν εκείνος που αποκάλυψε την υπόθεση. Παράλληλα, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για τη δημιουργία «μιντιακού παρακράτους» που, όπως υποστήριξε, επιχειρεί να τον πλήξει μέσω συκοφαντικών δημοσιευμάτων.

Μιλώντας στην εκπομπή του Action24, αναφέρθηκε και στο πρόσωπο που υπέγραφε το αρχικό δημοσίευμα, τον λεγόμενο «Κατακουζηνό». Όπως είπε, συνεργάτες του ΠΑΣΟΚ προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του μέσω της ιστοσελίδας όπου δημοσιεύτηκε το άρθρο, χωρίς αποτέλεσμα.

«Ο κ. Τσουκαλάς πήρε τηλέφωνο στο site και ζήτησε να του μιλήσει. Ο ιδιοκτήτης του site του είπε: “θα μιλήσετε μαζί μου”. Και είπαμε κι εμείς: «όχι, θέλουμε να μιλήσουμε με αυτόν που το έχει υπογράψει, να τον ενημερώσουμε για τα σφάλματά του, για όλα αυτά που γράφει, για τις συκοφαντίες»», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ισχυρίστηκε πως το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν υφίσταται ως δημοσιογράφος, κάνοντας αναφορά στον γνωστό τηλεοπτικό χαρακτήρα από τη σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης». «Είναι μούφα ο ”Κατακουζηνός”», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «το μιντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έστησε ένα δημοσίευμα σε ένα φιλικό τους μέσο, το πήραν μετά ο κ. Γεωργιάδης, τα φιλικά media και η «Ομάδα Αλήθειας» και οργάνωσαν με συκοφαντίες εκ νέου μία πολιτική δολοφονία, μία ηθική εξόντωση».

Σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους απάντησε όταν κλήθηκε να σχολιάσει τι θα συνέβαινε αν αντίστοιχη υπόθεση αφορούσε τον πρωθυπουργό, απαντώντας σε σχετική τοποθέτηση που είχε κάνει νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Δεν μπορεί να είναι στη θέση μου ο Μητσοτάκης. Διότι εγώ ούτε οργάνωσα το παρακράτος του predator, ούτε το παρακράτος των υποκλοπών, ούτε με εκβιάζει ο Ντίλιαν, ούτε με εκβιάζει ο ανιψιός μου με δημοσίευμα προχθές στη Real news που λέει: «εγώ θυσιάστηκα για το καλό της παράταξης, τα πήρα πάνω μου» (…) ούτε είμαι αυτός που έρχονται δικογραφίες και χρησιμοποιώ το άρθρο 86 για να μην ελεγχθεί κανένας υπουργός μου, ούτε ο κ.Βορίδης, ούτε ο κ.Αυγενάκης, ούτε ο κ. Καραμανλής», ανέφερε, επιδιώκοντας να αναδείξει –όπως είπε– τη διαφορετική πολιτική και θεσμική του στάση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέφερε το πολιτικό διακύβευμα της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, λέγοντας: «Η χώρα πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση. Και αυτό σημαίνει πολιτική αλλαγή και ήττα της Νέας Δημοκρατίας και του συστήματος του Μαξίμου και του κ. Μητσοτάκη».

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στη Δικαιοσύνη για όσα του καταλόγισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τη νομική συνέχεια της υπόθεσης να αναμένεται το επόμενο διάστημα.