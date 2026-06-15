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Μετά το περιστατικό, οι τραυματίες του τροχαίου μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Άργους.

Τραγωδία σημειώθηκε στο Νοσοκομείο Ναυπλίου το απόγευμα της Δευτέρας (15/06), όταν μία 55χρονη νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της από ανακοπή καρδιάς εν ώρα καθήκοντος.

Σύμφωνα με το argolika.gr, το τραγικό αυτό περιστατικό συνέβει όσο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό έδινε μάχη για την περίθαλψη των πέντε τραυματιών του τροχαίου ατυχήματος που έγινε στην Τίρυνθα το απόγευμα της ίδιας μέρας.

Στο νοσοκομείο υπήρχε έντονη κινητοποίηση από τους λιγοστούς γιατρούς και νοσηλευτές καθώς δεν είχε ενεργή εφημερία.

Σημειώνεται ότι οι τραυματίες του τροχαίου είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ιδιωτικά μέσα και όχι με ασθενοφόρα.

Η άτυχη νοσηλεύτρια κατέρρευσε, με τους γιατρούς της βάρδιας να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να κρατηθεί στη ζωή.

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Μετά το μοιραίο περιστατικό, οι 5 τραυματίες του τροχαίου, ανάμεσά τους και δύο μικρά παιδιά, διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα στο Νοσοκομείο Άργους για τις πρώτες βοήθειες και νοσηλεία.