Το άτυχο αγοράκι μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών με αναπνευστικά προβλήματα.

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα το Σάββατο (13/06), όταν ένα βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 17 μηνών.

Όπως μεταδίδει το tempo24, το αγοράκι είχε διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα το απόγευμα της ίδιας μέρας.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση και τη διάσωσή του, ωστόσο το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία, η οποία διενεργεί τη σχετική προανάκριση προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων.