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Ο 56χρονος συνελήφθη έπειτα από έγκαιρη παρέμβαση της αστυνομίας.

Ένα ιδιαίτερο σοβαρό και ανησυχητικό περιστατικό ενδοοικογενειακής απειλής σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 14/06, στην Πάτρα.

Όπως μεταδίδει το tempo24.gr, ένας 56χρονος άνδρας φέρεται να πήγε στο σπίτι της 81χρονης μητέρας του στην περιοχή Ψηλαλώνια, έσπασε τη πόρτα και στη συνέχεια περιέλουσε τον χώρο και την ίδια με οινόπνευμα.

Έντρομη η 81χρονη κάλεσε την Άμεση Δράση και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έπιασαν επ'αυτοφόρω τον 56χρονο.

Ο δράστης κρατείται στο δεύτερο αστυνομικό Τμήμα, με τις Αρχές να εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στο περιστατικό.