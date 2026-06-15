H φωτιά είναι μεγάλη λόγω των εύφλεκτων υλικών.

Φωτιά ξέσπασε σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Ευζώνων 10. Στο σημείο τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με δέκα πυροσβέστες. Η φωτιά είναι μεγάλη λόγω των εύφλεκτων υλικών που περιέχει η επιχείρηση.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ισόγειο πάρκινγκ ΙΧ, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο για την κατάσβεση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν ισχυρες πυροσβεστικές δυνάμεις παλεύομτας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενα κτίρια ή οχήματα.

Πυκνοί καπνοί «έπνιξαν» την περιοχή

Όπως φαίνεται από βίντεο και εικόνες από το σημείο, πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονται από το συνεργείο και είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση, καλύπτοντας την περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση στη γειτονιά, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από κοντινά κτίρια για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα στο σημείο, γεγονός που διευκολύνει το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι δίνουν μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο το συντομότερο δυνατό. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποφυγή επέκτασής της σε γειτονικά κτίρια ή οχήματα.

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Η φωτιά έχει κάψει το ισόγειο και μαίνεται στον πρώτο όροφο.Η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα αποπνικτική, με τους καπνούς να γίνονται ορατοί από μεγάλη απόσταση. Για λόγους ασφαλείας, έχουν κλείσει οι οδοί Ευζώνων και Σπάρτης, καθώς οι αρχές επιχειρούν να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων και την ασφάλεια των πολιτών.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο το συντομότερο δυνατό και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε γειτονικά κτίρια.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και μαρτυρίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να ξεκίνησε από όχημα που βρισκόταν στο συνεργείο για σέρβις τη στιγμή του συμβάντος. Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης.

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