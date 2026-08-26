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Η Δανάη Μπάρκα τήρησε τις παραδόσεις και έφτιαξε την παραδοσιακή φανουρόπιτα.

Η Δανάη Μπάρκα έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι απολαμβάνει να περνάει χρόνο στην κουζίνα, μαγειρεύοντας και δημιουργώντας νέες γεύσεις.

Το ίδιο έκανε και σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου, με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου.

Συγκεκριμένα, η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός μπήκε στην κουζίνα και έφτιαξε φανουρόπιτα, ακολουθώντας την παραδοσιακή συνταγή με τα εννιά υλικά.

«Φανουρόπιτες στο φούρνο και το σπίτι μοσχοβολάει», έγραψε σε μία από τις δημοσιεύσεις της.

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Μέσα από στιγμιότυπα που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media, έδειξε τη διαδικασία και στη συνέχεια παρουσίασε το τελικό αποτέλεσμα.

Όπως αποκάλυψε το σπίτι είχε γεμίσει με υπέροχες μυρωδιές, με τη φανουρόπιτα να φαίνεται καλοψημένη και έτοιμη να σερβιριστεί, ενώ η Δανάη Μπάρκα έκοψε ένα κομμάτι για να δοκιμάσει.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Δανάη Μπάρκα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους ορισμένα στιγμιότυπα από το καλοκαίρι της, μοιράστηκε φωτογραφίες και μίλησε για τους τελευταίους τρεις μήνες της ζωής της.

{https://www.instagram.com/p/DcePAIPDG56/?hl=el&img_index=1}