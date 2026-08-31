Η ΚΝΕ κάνει λόγο για μια «Οδύσσεια χωρίς τέλος», με τους φοιτητές να βρίσκονται αντιμέτωποι αφενός με την περιορισμένη δυνατότητα εξασφάλισης δωματίου στις εστίες και αφετέρου με τα υψηλά ενοίκια στην ιδιωτική αγορά.

Σοβαρό πρόβλημα στέγασης αντιμετωπίζουν χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες που ξεκινούν τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΝΕ, η οποία καταγγέλλει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά κατοικίας και στις φοιτητικές εστίες.

Η ΚΝΕ κάνει λόγο για μια «Οδύσσεια χωρίς τέλος», με τους φοιτητές να βρίσκονται αντιμέτωποι αφενός με την περιορισμένη δυνατότητα εξασφάλισης δωματίου στις εστίες και αφετέρου με τα υψηλά ενοίκια στην ιδιωτική αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, οι φοιτητικές εστίες καλύπτουν μόλις το 4,8% των αναγκών, ενώ 17 φοιτητουπόλεις δεν διαθέτουν καθόλου φοιτητικές εστίες. Παράλληλα, στην Αθήνα καταγράφονται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, 800 λιγότερες διαθέσιμες κλίνες σε σχέση με το 2020.

Ενοίκια άνω των 400 ευρώ και κόστος σπουδών από 900 ευρώ τον μήνα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο κόστος της φοιτητικής κατοικίας, καθώς, όπως υποστηρίζει η ΚΝΕ, το 93,4% των διαθέσιμων κατοικιών έως 50 τετραγωνικά μέτρα στην Αθήνα έχει ενοίκιο που ξεπερνά τα 400 ευρώ.

Την ίδια ώρα, το μηνιαίο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα κυμαίνεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, από 125 έως 166 ευρώ, ποσό που, όπως τονίζεται, δεν επαρκεί για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών.

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Η ΚΝΕ εκτιμά ότι το συνολικό μηνιαίο κόστος για έναν φοιτητή που σπουδάζει μακριά από το σπίτι του μπορεί να ξεπερνά τα 900 ευρώ, ενώ επισημαίνει ότι 91 πανεπιστημιακά τμήματα δεν προσφέρουν καμία δυνατότητα μετεγγραφής.

«Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά και η κατάσταση με τη φοιτητική στέγη είναι πιο τραγική από ποτέ», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΚΝΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι παρουσιάζει ως μέτρα στήριξης πολιτικές που δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.

Κριτική για την πολιτική στη φοιτητική στέγαση

Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκεται η έντονη κριτική στην κυβερνητική στεγαστική πολιτική και ειδικότερα στις προβλέψεις για τη δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών.

Η ΚΝΕ χαρακτηρίζει «Δούρειο Ίππο» την πολιτική που, όπως υποστηρίζει, οδηγεί σε περαιτέρω εμπορευματοποίηση της φοιτητικής στέγης. Καταγγέλλει ότι μέσω της «Εθνικής Στρατηγικής για τη Στεγαστική Πολιτική» προωθούνται έργα με τη συμμετοχή ιδιωτικών και κατασκευαστικών εταιρειών, με αποτέλεσμα –όπως αναφέρει– οι φοιτητές να καλούνται να πληρώνουν ενοίκιο ακόμη και στις νέες εστίες.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των νέων υποδομών, η κάλυψη των αναγκών δεν θα φτάνει ούτε το 10% των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Η οργάνωση θέτει επίσης ζήτημα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των πανεπιστημίων, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση νέων φοιτητικών εστιών.

Καθυστερήσεις στις ανακαινίσεις των εστιών

Η ΚΝΕ αναφέρεται ακόμη στις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε έργα ανακαίνισης φοιτητικών κατοικιών.

Όπως σημειώνει, η ανακαίνιση του Β΄ κτιρίου της εστίας του ΕΚΠΑ μπορεί να διαρκέσει οκτώ χρόνια, ενώ για την εστία του Παντείου αναφέρεται χρονικό διάστημα που φτάνει ακόμη και τα 26 χρόνια.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε κτίριο του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο, σύμφωνα με την ΚΝΕ, προορίζεται για ξενοδοχειακή χρήση αντί να αξιοποιηθεί για τη στέγαση φοιτητών.

Η ΚΝΕ αποδίδει την κατάσταση στη διαχρονική πολιτική όλων των κυβερνήσεων και στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της στέγης ως εμπορεύματος έχει αφήσει χιλιάδες φοιτητές εκτεθειμένους στις υψηλές τιμές της αγοράς ακινήτων.

Οι διεκδικήσεις της ΚΝΕ για τη φοιτητική στέγη

Η ΚΝΕ καλεί τους φοιτητές να οργανώσουν τη διεκδίκησή τους μέσα από τους Φοιτητικούς Συλλόγους και αναφέρεται στον ρόλο της Πανσπουδαστικής ΚΣ, η οποία, όπως σημειώνει, αποτελεί την πρώτη δύναμη σε 120 Φοιτητικούς Συλλόγους και στην πλειοψηφία των Συλλόγων Οικοτρόφων.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων που θέτει είναι:

το άμεσο άνοιγμα των αιτήσεων για τις φοιτητικές εστίες και η έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών εισδοχής,

η αναβάθμιση και επέκταση των φοιτητικών εστιών με κρατική ευθύνη και χωρίς ΣΔΙΤ ή ενοίκια,

η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας πανεπιστημίων, δήμων, περιφερειών και του Δημοσίου για τη δημιουργία νέων εστιών,

η επισκευή και ανακαίνιση των παλιών φοιτητικών κατοικιών με κρατική χρηματοδότηση,

η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των πρωτοετών φοιτητών,

η αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος τουλάχιστον στα 500 ευρώ τον μήνα,

η καταβολή του επιδόματος σε μηνιαία βάση και η διεύρυνση των δικαιούχων,

η επιβολή πλαφόν στα ενοίκια,

η δωρεάν σίτιση, μετακίνηση και πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους τους φοιτητές,

η ένταξη της φοιτητικής κατοικίας στο κοινωνικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας,

η διεύρυνση του δικαιώματος μετεγγραφής για τους φοιτητές που το έχουν ανάγκη.

Στην ανακοίνωσή της, η ΚΝΕ υποστηρίζει ότι η δωρεάν φοιτητική στέγαση αποτελεί σήμερα «ρεαλιστική και αναγκαία» προϋπόθεση ώστε οι νέοι να μπορούν να ολοκληρώνουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους.

Καταλήγοντας, συνδέει το ζήτημα της φοιτητικής στέγης με τη συνολικότερη πολιτική της για την Παιδεία και τη στέγαση, υποστηρίζοντας ότι αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κοινωνικά αγαθά και όχι ως εμπορεύματα.