Βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επαναπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τον πελάτη της εταιρίας.

Πρόσθετες διευκρινίσεις για την εκτέλεση της σύμβασης που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου Great Sea Interconnector (GSI) παρείχε η Nexans, υπογραμμίζοντας ότι το έργο υλοποιείται σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις και τα ορόσημα που έχουν τεθεί από το 2023.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επαναπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τον πελάτη της, με στόχο την αξιολόγηση των βέλτιστων διαθέσιμων επιλογών για ένα αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης. Η Nexans τονίζει ότι εργάζεται στενά με τον πελάτη της ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια του έργου.

Παρά το γεγονός ότι οι αλλαγές αυτές αναμένεται να επηρεάσουν την ημερομηνία παράδοσης του GSI, η εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν θα έχουν επίπτωση στις οικονομικές της προβλέψεις για το 2028. Αυτό αποδίδεται στο ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο του ομίλου, καθώς και στις προληπτικές ενέργειες που έχουν ληφθεί για την αντιστάθμιση πιθανών επιπτώσεων από το 2026.

Η Nexans γνωστοποίησε επίσης ότι θα παρουσιάσει τις οικονομικές της προβλέψεις για το 2026 ταυτόχρονα με τα αποτελέσματα για το σύνολο του έτους 2025, στις 19 Φεβρουαρίου 2026, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή της για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου σε συνεργασία με τον πελάτη της.

Πέραν του έργου Great Sea Interconnector, η εταιρεία εκφράζει την αισιοδοξία της για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης του τομέα PWR-Transmission, οι οποίες, όπως σημειώνει, στηρίζονται σε ισχυρές διαρθρωτικές τάσεις της αγοράς και σε ένα διαφοροποιημένο και ανθεκτικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος της Nexans, Julien Hueber, ανέφερε ότι η εταιρεία συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους παραγωγικούς φορείς της Ευρώπης και παραμένει πλήρως δεσμευμένη στην υποστήριξη του πελάτη της για την ολοκλήρωση αυτής της κρίσιμης υποδομής. Όπως τόνισε, το έργο GSI βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαχείρισή του γίνεται με αυστηρή πειθαρχία στην εκτέλεση, ενώ τα μέτρα μετριασμού που εφαρμόζονται από το 2026 επιτρέπουν στη Nexans να παραμένει εντός της οικονομικής της πορείας και των στόχων που έχουν τεθεί για το 2028.