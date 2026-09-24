Οι γκάφες του δημιουργούν προβληματισμό στην Χ. Τρικούπη για επόμενες προσχωρήσεις από αριστερά.

Τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τα προοδευτικά κόμματα, λίγες μέρες μετά υποχρεώθηκε σε αναδίπλωση, την επόμενη μέρα επαναδιατύπωσε τη θέση του βάζοντας στο κάδρο των όμορων κομμάτων ακόμη και το ΜέΡα 25!

Τα έχουν χάσει στην Χαριλάου Τρικούπη με τον βουλευτή Κέρκυρας Αλέξανδρο Αυλωνίτη (προερχόμενο από τον ΣΥΡΙΖΑ και έπειτα από το κόμμα Κασελάκη) που πριν από λίγες μέρες εντάχθηκε στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ και έκτοτε τους δημιουργεί μόνο προβλήματα με τις εμφανίσεις του στα ΜΜΕ.

Στη στήλη μεταφέρθηκε προβληματισμός για τη συνέχιση της διεύρυνσης προς τα αριστερά. Προφανώς θεωρούν πιο προσεκτικό τον εν αναμονή Ευ. Αποστολάκη αλλά υπάρχουν άλλα πρόσωπα, προερχόμενα από τον παλιό μεγάλο ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν έρθει κοντά τους και για τα οποία δεν βάζουν πλέον το χέρι τους στη φωτιά.

Α.