«Αυτός που είχε υβρίσει τον Σαμαρά σε πανελλήνια μετάδοση με καλεί να παραιτηθώ διότι η φράση μου στον κ. Ελευθερόγλου ήταν αντιθεσμική….έλα Χριστέ και Παναγία», σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Με μία μακροσκελή ανάρτηση, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στην κριτική που δέχεται τις τελευταίες ώρες για τη φράση του «μήπως έχετε κάνει κανά μπάφο;» που είπε στον δημοσιογράφο, Νίκο Ελευθερόγλου και στον Κώστα Αρβανίτη που ζήτησε την παραίτησή του.

«Τίποτε δεν με ενοχλεί περισσότερο από την υποκρισία. Εγώ προχθές στο Action24 έκανα προφανώς χιούμορ με την φράση που χρησιμοποίησα. Ήθελα απλώς να δείξω πόσο παράλογη είναι η συζήτηση που προσπαθούν με το ζόρι ορισμένοι να ανοίξουν, ότι δήθεν δηλ θα μπορούσε μετά τις εκλογές και ενώ η ΝΔ θα είναι πρώτο κόμμα και μάλιστα με διαφορά, ότι θα μπορούσε να γίνει Συγκυβέρνηση με άλλον από τον Πρόεδρο της ΝΔ Πρωθυπουργό. Έτσι λοιπόν είπα αυτό στον κ. Ελευθερόγλου. Όταν είδα ότι ο ίδιος ενοχλήθηκε, το θεωρώ υπερβολή αλλά το σέβομαι, του ζήτησα και συγνώμη και το απέσυρα. Χθες άρχισε η αναπαραγωγή και η φασαρία. «ντροπή του!», «μα πως μίλησε έτσι είναι αντιθεσμικό» κλπ.

Οκ όλες οι απόψεις δεκτές, Δημοκρατία έχουμε, αλλά με τον Κώστα Αρβανίτη με συγχωρείτε δεν άντεξα…. Προχθές συνάντησα τα μέλη της Επιτροπής Υγείας του Ευρωκοινοβουλίου στο Υπουργείο. Ήταν όλοι από όλες τις χώρες, όλοι; Όχι ένας μόνον έλειπε, ο κ. Αρβανίτης. Βλέπετε όλοι οι υπόλοιποι, και ήταν μόνον δύο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλιστές, Πράσινοι, Αριστεροί κλπ ήταν, μου έπλεξαν κυριολεκτικά το εγκώμιον για όσα έχω επιτύχει στην θητεία μου. Άκουσα τόσο καλά λόγια για την πρόοδο της Ελλάδος μας στην Υγεία που πραγματικά αισθάνθηκα υπερηφάνεια. Για να μην τα ακούσει ο Αρβανίτης απλά δεν ήρθε…. Αυτός τώρα ο άνθρωπος που είχε υβρίσει τον Πρωθυπουργό Σαμαρά σε πανελλήνια μετάδοση με καλεί να παραιτηθώ διότι η φράση μου στον κ. Ελευθερόγλου ήταν αντιθεσμική….έλα Χριστέ και Παναγία! Λοιπόν κύριοι της Αριστεράς μην ξοδεύετε την λίγη σας ενέργεια σε μένα τσάμπα διότι σε σας δεν έδωσα ποτέ και δεν θα δώσω ποτέ εξετάσεις. Και την γνώμη του κόσμου για μένα θα την μετρήσουμε στις Εθνικές Εκλογές του 2027…

Ε όχι και ο Αρβανίτης ε όχι και ο Αρβανίτης», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2102980807811826155}

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«Να παραιτηθεί ο υπουργός του μπάφου»

«Είναι χυδαίο και προκλητικό ο υπουργός Υγείας να πετάει σε δημοσιογράφο, στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής, το «μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο;».

Είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση που με το «επιτελικό κράτος» της διέλυσε το ΚΕΘΕΑ και 18 Άνω να κάνει αστειάκια που για χιλιάδες οικογένειες έχουν πολύ πόνο και θάνατο.

Όταν ο υπουργός Υγείας κάνει χαβαλέ με τον «μπάφο», η κοινωνία δικαιούται να ζητά λογαριασμό για κάθε συνταγή, κάθε έλεγχο, κάθε ευρώ και κάθε αλλαγή που έχει επιβάλει αυτή η κυβέρνηση στον χώρο των εξαρτήσεων.

Οι εξυπνάδες τελειώνουν εκεί που αρχίζει η υπουργική ευθύνη. Αν δεν παραιτηθεί μόνος του ο κύριος Γεωργιάδης, ας τον αποπέμψει επιτέλους ο κύριος Μητσοτάκης ως μια ελάχιστη προσφορά σε αυτόν τον τόπο. Αλλά δεν μπορεί γιατί σε αυτήν την κυβέρνηση ο ένας κρατάει τον άλλο!», υπογράμμισε χθες ο αντιπρόεδρος της Left.

{https://www.facebook.com/arvanitiskosta/posts/pfbid027g1RidHYL4rR7rehLhhTTtJg7yv2fNwDhEfjrj5wafwA8gjqajTDjqbg5Hsdw1bUl}