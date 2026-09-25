Δεν τον άδειασαν αλλά δεν τους αρέσουν οι επιθέσεις του σε δημοσιογράφους.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε ρεσιτάλ ελιγμών για να αποφύγει να αποδοκιμάσει τον υπουργό Υγείας χωρίς ταυτόχρονα να υιοθετήσει την εριστικότητα και τις προσβολές του σε δημοσιογράφους.

Όπως σχολιάζουν έμπειρα στελέχη της ΝΔ, είναι προφανές ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έρχονται σε δύσκολη θέση με τη συμπεριφορά του Αδ. Γεωργιάδη αλλά διστάζουν να πάρουν αποστάσεις γιατί δεν μπορούν να προβλέψουν ποια θα είναι η αντίδρασή του σε μια τέτοια περίπτωση.

Με άλλα λόγια, τον φοβούνται και δεν είναι αρκετά ισχυροί για να αντέξουν το θυμό του αν τον αποδοκιμάσουν.

Έχει συμβεί ξανά όταν ένα σύστημα εξουσίας κλείνει τον κύκλο του...

Α.