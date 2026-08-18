Συνελήφθη ο δικαιούχος που «απείλησε εργαζομένους της ΔΥΠΑ» λόγω μη παραλαβής προπληρωμένης κάρτας.

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά ανέργου ο οποίος σύμφωνα με την Υπηρεσία απείλησε τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή εργαζομένων στο ΚΠΑ2 Κηφισιάς.

Ο συγκεκριμένος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ η διοικήτρια της ΔΥΠΑ κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στο αστυνομικό τμήμα Κηφισιάς, ζητώντας τη νόμιμη διερεύνηση της υπόθεσης και την άσκηση της προβλεπόμενης ποινικής διαδικασίας.

ΔΥΠΑ: Τηλεφωνικές και γραπτές απειλές κατά του προσωπικού

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, πρόκειται για εγγεγραμμένο άνεργο, ο οποίος απείλησε εργαζομένους της Υπηρεσίας- τηλεφωνικά και με διαδοχικά emails- εξαιτίας της μη παραλαβής της προπληρωμένης κάρτας μέσω της οποίας πραγματοποιείται η χρήση του επιδόματός του.

«Η ΔΥΠΑ είχε ολοκληρώσει εμπρόθεσμα όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την καταβολή του επιδόματος, το οποίο είχε πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του. Όπως ο πολίτης ενημερώθηκε από την Υπηρεσία, η έκδοση και η παράδοση της προπληρωμένης κάρτας αποτελούν διαδικασία που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της τράπεζας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Παρά τις σχετικές ενημερώσεις και την προσπάθεια των εργαζομένων να τον εξυπηρετήσουν και να τον καθοδηγήσουν, ο ίδιος «προχώρησε σε τηλεφωνικές και γραπτές απειλές κατά του προσωπικού, με εκφράσεις που προκάλεσαν εύλογη και έντονη ανησυχία», επισημαίνει η ΔΥΠΑ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η προστασία της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας και της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων μας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», υπογραμμίζει η ΔΥΠΑ, συμπληρώνοντας πως συμπεριφορές βίας, εκφοβισμού και απειλών «δεν γίνονται και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές από καμία πλευρά».