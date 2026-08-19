Η τρυφερή ανάρτηση.

Τα γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου, ο Τάιλερ Μακμπέθ, με τον Στέφανο Κασσελάκη να του χαρίζει δημόσια τις πιο θερμές ευχές του.

Συγκεκριμένα, μέσα από μία προσωπική ανάρτηση στα social media ο Στέφανος Κασσελάκης, μοιράστηκε ορισμένες από τις κοινές τους φωτογραφίες, δημιουργώντας μία μοναδική λεζάντα γεμάτη με ευχές, αναμνήσεις και θαυμασμό.

Σε αυτή, αναφέρεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συντρόφου του, στην προσωπικότητά του, αλλά και στην κοινωνική του προσφορά, αναφέροντας:

«Μπιλόξι, Μισισίπι. Μπέρμιγχαμ, Αλαμπάμα. Νέα Ορλεάνη, Λουιζιάνα. Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη. Μαϊάμι, Φλόριντα. Αθήνα, Ελλάδα (!!).

Όπου κι αν σε οδήγησε η ζωή, εντυπωσίασες όλους όσοι σε γνώρισαν με την ειλικρινή καλοσύνη, τη ζεστή προσωπικότητα και τη μεγάλη καρδιά σου. Έχεις βοηθήσει να θεραπευτούν χιλιάδες ασθενείς και έχεις σώσει εκατοντάδες ζωές, μέσα στη ΜΕΘ και πέρα από αυτή. Ο κόσμος είναι καλύτερος επειδή βρίσκεσαι σε αυτόν.

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Είμαι τόσο υπερήφανος για εσένα και τόσο ευγνώμων που σε έχω σύντροφο ζωής σε αυτό το ταξίδι που διαμορφώνουμε μαζί. Στα 35, λοιπόν, και σε όλα όσα βρίσκονται ακόμη μπροστά μας».

{https://www.instagram.com/p/DcOUPTPjFq3/?img_index=8}