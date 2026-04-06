Γιατί τροποποιεί το όνομά του το κόμμα Βαρουφάκη.

«Μέρα25 - Ενωτική Αριστερά», πληροφορούμαστε πως θα εμφανίζεται στο εξής το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη.

Ρεπορτάζ δεν διαθέτουμε για την προσθήκη «Ενωτική Αριστερά» αλλά το συμπέρασμα μάλλον είναι εύκολο.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης στρώνει το έδαφος για συνεργασία με στελέχη από το χώρο του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως από το χώρο της Νέας Αριστεράς.

Ίσως και με την Νέα Αριστερά μετά την επερχόμενη διάσπασή της, αν δεν υπήρχε το «πρόβλημα» (!) Τσακαλώτος!

Μάλλον αυτός είναι και ο λόγος που δεν αναδείχθηκε πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς (ως άξιζε) ο συμπαθής Ευκλείδης!

Β.Σκ.