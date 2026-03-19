Το νέο φωτογραφικό άλμπουμ της Ιωάννα Τούνη από τις διακοπές στη Σαουδική Αραβία και το μακροσκελές κείμενο.

Με μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram επέστρεψε η Ιωάννα Τούνη το βράδυ της Πέμπτης 19 Μαρτίου.

Η γνωστή influencer, δημοσίευσε μία σειρά με φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Σαουδική Αραβία, όπου απεικονίζεται η ίδια να ποζάρει μπροστά από ένα εμβληματικό κτήριο στην έρημο.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της ωστόσο, πρόσθεσε ένα μακροσκελές κείμενο στο οποίο φαίνεται να απευθύνεται τόσο στον εαυτό της – όσο και στους διαδικτυακούς της φίλους.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Η αλήθεια αρχίζει εκεί που σταματάς να εξηγείς τον εαυτό σου. Τελικά, είσαι καλά με τον άνθρωπο που έχεις γίνει;;;».

Και πρόσθεσε: «Εγώ πάντως κοιμάμαι ήρεμη το βράδυ. Ξέρω ποια είμαι - δεν χρειάζεται να προσποιηθώ, δεν χρειάζεται να αποδείξω κάτι σε κάποιον.

Αγαπώ βαθιά και στέκομαι πάντα μπροστά για τους ανθρώπους μου. Είμαι αληθινή, ειλικρινής και προσπαθώ πάντα να κάνω το σωστό… & αυτό μου είναι αρκετό!!! Εσύ πριν κρίνεις/ ή κατακρίνεις άλλους, έκανες την αυτοκριτική σου στον καθρέφτη;».

{https://www.instagram.com/p/DWE0Cj7CDmw/?hl=el&img_index=5}