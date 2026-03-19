Όσα εκμυστηρεύτηκε ο Χρήστος Μενιδιάτης για τον πατέρα του, Μιχάλη.

Ο Χρήστος Μενιδιάτης, το απόγευμα της Πέμπτης 19 Μαρτίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο γνωστός τραγουδιστής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην οικογένειά του και την πορεία του, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στον πατέρα του, Μιχάλη Μενιδιάτη, αποκαλύπτοντας ορισμένα βιώματα από την παιδική του ηλικία.

Μίλησε για την ρομαντική ιστορία των γονιών του και τη γνωριμία τους, ενώ αποκάλυψε ότι ο πατέρας του ήξερε τι ήθελε να γίνει στη ζωή του και τι να αφήσει πίσω του με το τέλος του:

«Ο πατέρας μου ήξερε πολύ καλά τι ήθελε στη ζωή του. Τι ήθελε δηλαδή να δημιουργήσει και τι ήθελε, στο τέλος, να αφήσει. Ήθελε να αφήσει το όνομα του, έδινε πάρα πολύ σημασία στην υστεροφημία του. «Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο που σας αφήνω είναι το όνομα μου», μας έλεγε».

Και πρόσθεσε: «Έλεγε, «Δε θα βρεθεί ποτέ κανείς να σας πει κάτι κακό για μένα. Κι αυτός που θα το πει, κάτι άλλο συμβαίνει». Ήταν δηλαδή τόσο ακέραιος στη συμπεριφορά του, στον χώρο που δούλευε, στους φίλους του. Ήταν μανιακός φίλος! Δηλαδή, όταν ήσουν φίλους του Μενιδιάτη, ήσουν 100% εκεί».

Ο Χρήστος Μενιδιάτης στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Μιλώντας για τους γονείς του, αποκάλυψε ότι είχαν αρκετά χρόνια διαφορά ηλικίας μεταξύ του, κάτι που δεν το αισθανόταν ο ίδιος όσο μεγάλωνε: «Σαν παιδί δεν ένιωθα τη διαφορά που είχαν οι γονείς μου μεταξύ τους. Λογικό θα ήταν να υπήρχε πρόβλημα, όμως όσο περνούσαν τα χρόνια υπήρχε κάτι διαφορετικό στην περίπτωση του πατέρα μου Όσο μεγάλωνε, χαλάρωνε και γινόταν ακόμα πιο παιδί. Ιδιαιτέρως όταν πια είχε μπει η δουλειά στον δρόμο της, τα προβλήματα ήταν ελάχιστα και ζούσε στην οικογένεια του, είχε χαλαρώσει και εκεί ήρθε η πλήρης ισορροπία», είπε ο Χρήστος Μενιδιάτης.

