Η φετινή εαρινή ισημερία έρχεται μια μέρα νωρίτερα από την καθιερωμένη ημερομηνία - Πότε έρχεται η θερινή ώρα.

Η Εαρινή Ισημερία που σηματοδοτεί την έλευση της άνοιξης φέτος έρχεται μια μέρα νωρίτερα καθώς αύριο, Παρασκευή 20 Μαρτίου στις 17:00 το απόγευμα είναι η χρονική στιγμή κατά την οποία το κέντρο του Ήλιου περνάει πάνω από τον ισημερινό της Γης. Αυτό σημαίνει ότι ο Ήλιος φωτίζει σχεδόν εξίσου το Βόρειο και το Νότιο Ημισφαίριο, δημιουργώντας τις μοναδικές ημέρες του χρόνου κατά τις οποίες η μέρα και η νύχτα είναι σχεδόν ίσες σε διάρκεια.

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες από το Κέντρο Επισκεπτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών «Η ισημερία σηματοδοτεί την ακριβή στιγμή κατά την οποία το κέντρο του Ήλιου διασχίζει το επίπεδο του ισημερινού της Γης. Κατά τη διάρκεια των ισημεριών, ο Ήλιος μας λάμπει εξίσου τόσο στο Βόρειο όσο και στο Νότιο Ημισφαίριο, και γι’ αυτό είναι οι μόνες περίοδοι του έτους κατά τις οποίες ο Βόρειος και ο Νότιος Πόλος της Γης φωτίζονται ταυτόχρονα από το φως του Ήλιου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάρκεια της ημέρας και της νύχτας κατά την ισημερία δεν είναι ακριβώς ίση αλλά εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος στο οποίο βρίσκεται κάποιος και μπορεί να συμβεί λίγες ημέρες νωρίτερα ή αργότερα από την ίδια την ισημερία. Αυτό συμβαίνει λόγω της ατμόσφαιράς μας, που διαθλά το φως του Ήλιου και επειδή ο Ήλιος δεν είναι σημειακή πηγή φωτός, οπότε δεν υπάρχει τέλειος ισόχρονος διαχωρισμός μεταξύ ημέρας και νύχτας. Οι ισημερίες σηματοδοτούν την αλλαγή των εποχών: τον Μάρτιο ξεκινά η άνοιξη στο Βόρειο Ημισφαίριο (και το φθινόπωρο στο Νότιο), ενώ τον Σεπτέμβριο συμβαίνει το αντίστροφο.»

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών στην θερινή

Εντός του μήνα παραδοσιακά θα έχουμε και την αλλαγή σε θερινή ώρα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό η εφαρμογή της θερινής ώρας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου. Στις 03:00 τα ξημερώματα, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να προχωρήσουν μια ώρα μπροστά, δείχνοντας 04:00. Η θερινή ώρα θα διατηρηθεί μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, οπότε θα γίνει η επιστροφή στη χειμερινή ώρα. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναμένεται να εκδώσει λεπτομερείς οδηγίες και υπενθυμίσεις για την αλλαγή. Το βασικό όφελος αυτής της αλλαγής σε θερινή ώρα είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Με την προσαρμογή των ρολογιών, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον ήλιο καλύτερα και να μειώσουμε τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος. Συνολικά, εκτιμάται ότι κατά τους επτά μήνες της θερινής ώρας εξοικονομούνται περίπου 210 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας.