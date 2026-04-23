Η άνοιξη επιστρέφει με την θερμοκρασία να κινείται σε ανοδικούς ρυθμούς, πώς θα κυλήσουν καιρικά οι επόμενες μέρες.

Βελτιωμένος αναμένεται να είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο και τα φαινόμενα αστάθειας θα περιοριστούν σημαντικά. Σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση του μετεωρολόγου του STAR Θοδωρή Κολυδά, το σύντομο πέρασμα της αστάθειας που ξεκίνησε από χθες μετά την αυριανή μέρα θα τεθεί σε αποδρομή με τις βροχές να εντοπίζονται κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Σταδιακά ο καιρός θα μπει σε ανοιξιάτικους ρυθμούς με το θερμόμετρο να παίρνει την ανιούσα. Στην Αθήνα, όπου σήμερα η θερμοκρασία φτάνει τους 16 βαθμούς Κελσίου, αναμένεται ανοδική πορεία του υδραργύρου μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 22 με 24 βαθμούς. Οι ήπιες και ανοιξιάτικες συνθήκες θα διατηρηθούν και την ερχόμενη εβδομάδα, χωρίς αξιόλογες μεταβολές. Ανάλογη εικόνα θα επικρατήσει και στη Θεσσαλονίκη. Από τους 14 βαθμούς της Πέμπτης, η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά, φτάνοντας το Σάββατο και την Κυριακή τους 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ και τις επόμενες ημέρες θα παραμείνει σε επίπεδα κοντά στους 19 με 20 βαθμούς.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας δεν διαφαίνεται κάποια σημαντική αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν κοντά στις φυσιολογικές για την εποχή τιμές, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά έως 5 με 6 μποφόρ, χωρίς να προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα.

{https://x.com/KolydasT/status/2047277081008951540}