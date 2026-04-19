Αναλυτική πρόγνωση μέχρι και την Πέμπτη 23/4.

Καθαρά ανοιξιάτικο προβλέπει τον καιρό για σήμερα, Κυριακή του Θωμά, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με μια απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά.

Συγκεκριμένα, στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την περιοχή Καστελλόριζου λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και το βόρειο Αιγαίο.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 22 και τοπικά στα δυτικά τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στις υπόλοιπες περιοχές οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά. Από το βράδυ σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 19 με 20 και κατά τόπους έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο βόρειοι 4 με 5, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Στην Εύβοια γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 με 6, που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τους 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Στην περιοχή του Καστελλόριζου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους και από το απόγευμα σχεδόν αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Σχεδόν αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5, τις πρωινές ώρες τοπικά 6, που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κατά διαστήματα. Από το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νότιοι 3 με 5 και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στις περισσότερες περιοχές και θα φθάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 22 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νότιοι 3 με 5 μποφόρ, οι οποίοι από το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους με την ίδια ένταση. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

Αρχικά στα βόρεια, βαθμιαία σε όλα τα ηπειρωτικά, τις Σποράδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από το βράδυ στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Μέχρι το βράδυ σε όλες τις περιοχές θα έχουν επικρατήσει άνεμοι βορείων διευθύνσεων μέχρι 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ

Τοπικές νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα νότια.