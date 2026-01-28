Η εγκύκλιος που εστάλη από το Υπουργείο Παιδείας σε όλα τα Λύκεια για το Ψηφιακό Φροντιστήριο.

Oι μαθητές Β και Γ Λυκείου καλούνται να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά μέχρι τις 12 Φλεβάρη στα σχολεία τους τις ενημερωτικές παρουσιάσεις αναφορικά με την λειτουργία και το πρόγραμμα διδασκαλίας του Ψηφιακού Φροντιστηρίου ώστε να διευρυνθεί ο αριθμός των μαθητών που επωφελούνται από την δωρεάν αυτή εκπαιδευτική παροχή.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας που λειτουργεί καθημερινά τις απογευματινές ώρες, παρέχοντας υψηλής ποιότητας σύγχρονα και ασύγχρονα μαθήματα για το σύνολο της ύλης των Πανελληνίων 2026 αποτελεί ένα από τα καινοτόμα μέσα διδασκαλίας που έχουν στη διάθεσή τους οι μαθητές στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διδασκαλία καλύπτει όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για τους μαθητές της Γ΄ τάξης των ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Λυκείων ΕΑΕ και της Δ’ τάξης Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ όλης της χώρας. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει και για το γεγονός ότι τα μαθήματα παρέχονται με ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, με στόχο την καθολική προσβασιμότητα ενώ περιλαμβάνονται και όλα τα ειδικά μαθήματα. Η ζωντανή μετάδοση των μαθημάτων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας https://streaming.digitalschool.gov.gr/.

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο στο πλευρό των υποψηφίων των Πανελληνίων 2026

Παράλληλα, το σύνολο των μαθημάτων διατίθεται και σε ασύγχρονη μορφή, μέσω της πλατφόρμας: https://lms.digitalschool.gov.gr/login/index.php. Με τον τρόπο αυτό, κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα στον χρόνο που τον διευκολύνει και όσες φορές επιθυμεί. Στο περιβάλλον της πλατφόρμας (moodle) αναπτύσσονται, επιπλέον, δραστηριότητες περαιτέρω μελέτης και εμβάθυνσης, επαναληπτικά διαγωνίσματα, δυνατότητες αλληλεπίδρασης με τους εκπαιδευτικούς, ενώ προβλέπεται και η σταδιακή ανάρτηση διαγωνισμάτων προσομοίωσης εξετάσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση αποτελεί η κατοχή ενεργών κωδικών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ουσιαστική εξοικείωση των μαθητών με το περιβάλλον και τη λειτουργία όλων των πτυχών του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στις τάξεις Β΄ και Γ΄ Λυκείου των ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Λυκείων ΕΑΕ και στις Γ’ και Δ’ Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ να αφιερώσουν τουλάχιστον δύο (02) διδακτικές ώρες ανά τμήμα των ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Λυκείων ΕΑΕ και ΕΝΕΕΓΥ-Λ

για την αναλυτική ενημέρωση των μαθητών

την παρουσίαση της λειτουργίας του Ψηφιακού Φροντιστηρίου,

την παρακολούθηση ενός μαθήματος ή διδακτικής ενότητας της επιλογής τους από τα ήδη βιντεοσκοπημένα μαθήματα,

την καθοδηγούμενη περιήγηση στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (moodle).

Όπως τονίζεται από πλευράς Υπουργείου στόχος των δίωρων ενημερωτικών εκδηλώσεων είναι η έγκυρη, πλήρης και ομοιόμορφη ενημέρωση του συνόλου των μαθητών της επικράτειας για τη δυνατότητα αξιοποίησης του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου. Μάλιστα τονίζεται ρητώς ότι οι διευθυντές των σχολικών μονάδων παρακαλούνται να ενημερώσουν εγγράφως τις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την πραγματοποίηση των ενημερωτικών και επιμορφωτικών δράσεων εντός της σχολικής τους μονάδας, έως την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026.