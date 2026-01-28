Έρευνα του αυστριακού Ινστιτούτου Έρευνας για την Οικογένεια αποκαλύπτει τις ελλείψεις σε προσωπικό στους παιδικούς σταθμούς της Γερμανίας.

Νέα έρευνα φανερώνει σοβαρά προβλήματα στελέχωσης στους παιδικούς σταθμούς της Γερμανίας, με σημαντικές επιπτώσεις τόσο για την ανάπτυξη των παιδιών όσο και για τις ίδιες τις οικογένειες. Μάλιστα, ένας στους επτά παιδικούς σταθμούς δεν πληροί τα κριτήρια της συνιστώμενης «πλήρους στελέχωσης».

Η έλλειψη επαρκούς προσωπικού δεν δυσκολεύει μόνο την καθημερινότητα των εργαζόμενων γονέων, αλλά περιορίζει και τη δυνατότητα ουσιαστικής παιδαγωγικής στήριξης των παιδιών. Ειδικοί προειδοποιούν ότι η υποστελέχωση μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες, ιδιαίτερα στη γλωσσική ανάπτυξη των μικρότερων ηλικιών.

Σύμφωνα με την Deutsche Welle, τα στοιχεία για το 2024 δείχνουν ότι μόλις το 14% των παιδικών σταθμών στη Γερμανία λειτουργούσε με επαρκές προσωπικό. Οι ανισότητες είναι έντονες ανά περιοχή: στην ανατολική Γερμανία και στο Βερολίνο μόνο περίπου το 2% των δομών θεωρείται ιδανικά στελεχωμένο, ενώ στη δυτική Γερμανία το ποσοστό φτάνει κατά μέσο όρο το 16,3%.

Η εικόνα αυτή προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση αν συγκριθεί με το παρελθόν. Ήδη από το 1989, η πρώην Ανατολική Γερμανία διέθετε εκτεταμένο και αξιόπιστο δίκτυο παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, καλύπτοντας περίπου το 80% των παιδιών κάτω των τριών ετών. Αντίθετα, την ίδια περίοδο στη Δυτική Γερμανία, τα αντίστοιχα ποσοστά δεν ξεπερνούσαν το 2%, σύμφωνα με στοιχεία του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας.

Η μελέτη καταγράφει έτσι ένα διαχρονικό αλλά και σύγχρονο πρόβλημα, που θέτει υπό πίεση το σύστημα προσχολικής αγωγής στη Γερμανία και επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις σε προσωπικό και υποδομές.